Jan Tomaszewski ostro zaatakował polskich piłkarzy. Mówił o grze dla „rodaków ludobójców”

Świat sportu od kilku dni bojkotuje Rosję, która rozpoczęła zbrojną inwazję na Ukrainie. Dzięki naciskom federacji piłkarskich, w tym działaniom PZPN-u, FIFA i UEFA zawiesiły do odwołania reprezentację Rosji i tamtejsze drużyny klubowe występujące w międzynarodowych rozgrywkach. Do grona krytykujących rządy Władimira Putina dołączają kolejni sportowcy, a solidarność z naszym wschodnim sąsiadem wyrazili m.in. Robert Lewandowski, Kamil Stoch czy Iga Świątek.

Jan Tomaszewski: Polacy powinni przestać grać w Rosji

Krok dalej idzie Jan Tomaszewski, według którego polscy piłkarze grający w rosyjskich klubach powinni włączyć się do czynnego bojkotu. – Naturalnie, że Polacy powinni przestać grać w Rosji! Wszyscy ich bojkotują, a dlaczego Sebastian Szymański właśnie strzelił dla Dynama Moskwa bramkę? – pytał w rozmowie z „Super Expressem”.

Legendarny bramkarz zaapelował do wszystkich polskich sportowców, którzy na co dzień grają dla rosyjskich klubów. – Dlaczego gracie dla rodaków ludobójców? To wcale nie jest wojna, to ludobójstwo! Wojna była wtedy, kiedy oni weszli do Donbasu. Za ludobójstwo Putin jak i cały naród powinien ponieść konsekwencje – stwierdził. Tomaszewski nawiązał także do słów Lewandowskiego, który zaznaczył, że Biało-Czerwoni nie zagrają ze Sborną. – Skoro kapitan powiedział, że nie będziemy z nimi grali, to czegoś tutaj nie rozumiem – zaznaczył.

Przypomnijmy, reprezentacja Polski 24 marca miała zagrać z Rosją w półfinale baraży, ale po decyzji FIFA i UEFA o zawieszeniu Sbornej w rozgrywkach piłkarskich, sprawą otwartą pozostaje, z kim zmierzą się Biało-Czerwoni. O możliwych scenariuszach mówił rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski, który wskazywał, że podopieczni Czesława Michniewicza prawdopodobnie nie awansują automatycznie do finału baraży.

