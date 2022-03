Ukraina ma specjalną prośbę do FIFA. Chodzi o mecz barażowy do mistrzostw świata

Inwazja Rosji na Ukrainę wprowadziła dużo zamieszania w świat sportu. Różne federacje rozpoczęły nakładanie sankcji na rosyjskie kluby i reprezentacje. Swoje problemy ma jednak przede wszystkim zaatakowana Ukraina.

Ukraina wystosowała prośbę do FIFA

Jak poinformowała agencja Reuters, Ukraińska Federacja Piłkarska poprosiła FIFA o przełożenie meczu reprezentacji Ukrainy ze Szkocją w ramach baraży do mistrzostw świata w Katarze. To oczywiście wpłynęłoby również na równoległy półfinał między Austrią i Walią.

Mecz Ukrainy ze Szkocją zaplanowany jest na 24 marca. Spotkanie miałoby się odbyć na Hampden Park w Glasgow. Z racji tego, że mistrzostwa świata w Katarze rozpoczną się dopiero 21 listopada, jest czas na zmianę daty barażu. Oznaczałoby to również, że finałowe spotkanie tej grupy barażowej musiałoby się odbyć w innym terminie.

Przypomnijmy, szansę na udział w mistrzostwach świata straciła reprezentacja Rosji, która w ramach sankcji FIFA i UEFA została zawieszona we wszelkich rozgrywkach pod egidami tych federacji. Ze sprawą jednak nie zgadza się sama federacja rosyjska, która zapowiedziała odwołanie do decyzji. To bezpośrednio interesuje Polskę, ponieważ ta miała się w półfinale baraży mierzyć właśnie ze Sborną. PZPN czeka teraz na decyzję FIFA, która prawdopodobnie może przydzielić naszym piłkarzom walkower i bezpośredni awans do finału, w który zmierzą się oni ze Szwecją lub Czechami.

