Jan Tomaszewski nie gryzł się w język. Padły słowa o „przygłupach”

FIFA ukarała Rosję walkowerem, dzięki czemu Polacy nie muszą mierzyć się ze Sborną w półfinale turnieju barażowego przed mistrzostwami świata. Biało-Czerwonym nie pozostaje nic innego, jak czekać na wyłonienie rywala w walce o wyjazd na mundial, którym będzie reprezentacja Szwecji lub Czech. Taka decyzja światowych władz ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, a do drugiej grupy najwyraźniej należy Jan Tomaszewski. – To najbardziej idiotyczna decyzja FIFA w historii – ocenił w rozmowie z „Super Expressem”.

Baraże przed MŚ 2022. Jan Tomaszewski grzmi

Legendarny bramkarz wskazał, że FIFA powinna wyznaczyć Polsce innego rywala, a wybrała inny wariant, by zdjąć z siebie odpowiedzialność za kolejne decyzje w tej sprawie. – Obym się mylił, ale CAS (Trybunał Arbitrażowy – red.) może po prostu do rozpatrzenia sprawy cofnąć decyzję FIFA, w sprawie wykluczenia i walkowera. FIFA wtedy powie to nie my, co CAS – stwierdził.

Były reprezentant Polski zgadza się też z przedstawicielami reprezentacji Szwecji, którzy nie kryją oburzenia decyzją FIFA. Przypomnijmy, zdaniem trenera Hakana Sjoestranda przyznanie Polsce wolnego losu jest „ze sportowej perspektywy szalone” . – Powinna obowiązywać zasada grania na takich samych warunkach. A tak Polska uzyskuje przewagę w finale – dodawał szkoleniowiec.

W podobnym tonie, chociaż w zdecydowanie mocniejszych słowach, wypowiedział się Tomaszewski. – To tylko jakiś kretyn z FIFA może tutaj widzieć równe szanse dla zwycięzcy meczu Szwecja – Czechy i Polaków, którzy awansują bez gry. Przygłupy z FIFA myślą, że kibice na całym świecie są idiotami – stwierdził.

Jak wskazywał były bramkarz, przedstawiciele FIFA myślą, że Norwegowie, Słowacy czy Węgrzy nie chcieliby zagrać w półfinale Rosji, zastępując tym samym Rosję, ponieważ na 24 marca mają już zaplanowane mecze towarzyskie. – Oni chyba uważają nas za kretynów! – dodał.

