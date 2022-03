Boris Johnson wyśmiał rosyjski pomysł organizacji Euro 2028: To jest poza satyrą

Cytowany prze „Guardiana” brytyjski premier rosyjskie plany zorganizowania dużego turnieju piłkarskiego podsumował krótko. — Idea, że Rosja ma teraz jakikolwiek pomysł na turniej piłki nożnej lub jakiekolwiek wydarzenie kulturalne, jest poza satyrą – stwierdził.

Oburzony propozycją Rosji, Boris Johnson wymyślił inne, bardziej sprawiedliwe rozwiązanie. – Nie mogę uwierzyć, że ktokolwiek poważnie rozważyłby ich sugestię i tak, myślę, że najlepiej byłoby, gdyby całe rosyjskie siły natychmiast wycofały się z Ukrainy i przekazały im turniej – dodawał.

Euro 2028. Rosja zadeklarowała chęć zorganizowania turnieju

W środę 23 marca rano Sergiej Anochin, członek komitetu rosyjskiej federacji piłkarskiej poinformował, że RFU będzie chciało zorganizować mistrzostwa Europy w 2028 roku. – Kiedy złożymy wniosek? Cóż, to będziemy ustalać z innymi członkami komitetu wykonawczego – powiedział wtedy działacz. Jak się okazało, Rosjanie nie zwlekali długo. Wieczorem tego samego dnia UEFA podała oficjalną listę krajów, które chcą zorganizować mistrzowską imprezę. Znalazła się na niej również Rosja...

Euro 2028. kandydaci do zorganizowania mistrzostw kontynentu

UEFA podała do informacji publicznej kraje, które chcą zająć się organizacją Euro 2028 i 2032. W pierwszej grupie znajduje się Rosja, Turcja i Wielka Brytania wraz z Irlandią. Dwa pierwszej kraje zgłosiły się również do organizacji mistrzostw Europy w 2032 roku. Swoje chęci do zorganizowania imprezy w czwartej dekadzie XXI wieku wyrazili również Włosi. Spotkanie gospodarzy Euro 2028 i 2032 odbędzie się we wrześniu 2023 roku.

W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie zgłoszenie się Rosji do wyścigu o organizację ME 2028 i 2032 wydaje się bezczelne. Nikt jednak nie może rosyjskiemu związkowi tego zabronić, ponieważ nie został on wydalony z organizacji UEFA i FIFA.

