Sensacja w półfinale baraży! Włosi odpadają po bramce w doliczonym czasie gry

Włosi, podobnie jak Portugalczycy, w ostatnim spotkaniu fazy grupowej eliminacji do mistrzostw świata „przegapili” bezpośredni awans na mundial. Azzurri zremisowali z Irlandią Północną, co wykorzystali Szwajcarzy, którzy rozbili Bułgarów i zapewnili sobie pierwsze miejsce oraz bilet na wyjazd do Kataru. Mistrzowie Europy musieli z kolei przystąpić do turnieju barażowego, w którego półfinale przyszło im zagrać z Macedonią Północną.

Baraże do MŚ 2022. Włochy dominowały

Podopieczni Roberto Manciniego byli zdecydowanymi faworytami spotkania i od pierwszych minut starali się dyktować tempo meczu. Włosi byli częściej przy piłce i regularnie kreowali akcje, jednak brakowało im skuteczności. Tak było w 20. minucie kiedy to w polu karnym do pozycji strzeleckiej doszedł Domenico Berardi, a jego uderzenie w ostatniej chwili zablokował jeden z defensorów. Podobnie było w przypadku próby Ciro Immobile, który również zmarnował stuprocentową sytuację, uderzając prosto w przeciwnika.

Macedonia Północna gra dalej

Po zmianie stron mistrzowie Europy ruszyli do kolejnych ataków. Raz po raz swojej szansy szukał Berardi, jednak albo uderzał w środek bramki, albo niecelnie. Po 60 minutach gry Włosi mieli już 61 proc. posiadania piłki i cztery celne strzały, jednak dalej nie potrafili znaleźć sposobu na sforsowanie defensywy Macedończyków.

Gdy wydawało się, że bezbramkowy remis utrzyma się do końca spotkania, w doliczonym czasie gry na listę strzelców wpisał się Aleksandar Trajkovski. Reprezentant Macedonii huknął zza szesnastki w lewy dolny róg bramki, dość nieoczekiwanie dając prowadzenie swojej drużynie. Włosi nie zdołali odrobić strat i pożegnali się z barażami już na etapie półfinału. Macedończycy z kolei zagrają we wtorek 29 marca w finale, gdzie zmierzą się z Portugalią.

