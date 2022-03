Coraz mniej niewiadomych. Poznaliśmy kolejnych uczestników MŚ 2022

Zostało już coraz mniej niewiadomych. Ubiegłej nocy zakończyły się eliminacje w północnoamerykańskiej strefie CONCACAF. Wyłoniły one kolejne reprezentacje, które wezmą udział w tegorocznych mistrzostwach świata. Kilka dni temu jako pierwsza w tamtej części świata awans uzyskała Kanada. Jest do dla The Canucks niebywały sukces, ponieważ po raz ostatni zagrali oni w turnieju tej rangi w 1986 roku. W czwartek jednak, podczas ostatniej serii gier ulegli Panamie 0:1. Kanadyjczycy będą losowani z czwartego koszyka, a więc istnieje prawdopodobieństwo, że trafią do jednej grupy z Biało-Czerwonymi.

Mistrzostwa świata 2022. Awans Meksyku i Stanów Zjednoczonych

Drugie miejsce i również bezpośredni awans uzyskali Meksykanie, którzy zakończyli te eliminacyjne zmagania z taką samą liczbą punktów, co reprezentacja Kanady (28 punktów). W ostatnim spotkaniu pokonali Salwador 2:0. Obie bramki padły w pierwszej połowie, a na listę strzelców zdołali wpisać się Uriel Antuna i Raul Jimenez. Co ciekawe, drużyna Meksyku po raz 17 wystąpi na mundialu.

Trzecie miejsce natomiast zajęli Amerykanie, którzy, mimo iż przegrali z Kostaryką 0:2, także uzyskali promocję do turnieju. Wszystko dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu. Stany Zjednoczone więc wrócą do finałów mistrzostw świata, po tym, jak nie udało im się awansować w 2018 roku. Kostarykanie zaś wciąż mają szansę na grę na mundialu, bowiem zagrają w interkontynentalnych barażach, które odbędą się w czerwcu. Ich rywalem będzie Nowa Zelandia.

Ceremonia losowania fazy grupowej zostanie przeprowadzona w piątek, 1 kwietnia o godzinie 18:00.

Czytaj też:

Wkrótce losowanie grup MŚ 2022. Czesław Michniewicz zdradził, na kogo chciałby trafić