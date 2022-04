Andrij Szewczenko wściekł się na prezydenta FIFA. Żenujące zachowanie Gianniego Infantino

1 kwietnia odbyła się gala, na której rozlosowane zostały grupy mistrzostw świata w Katarze. W gronie 32 szczęśliwców z różnych części globów znalazła się Polska, która zmierzy się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską. Niewykluczone, że na mundial pojedzie także Ukraina, lecz ona swoje mecze barażowe rozegra dopiero w czerwcu. Jedna z legend tej drużyny zwróciła jednak uwagę nie tyle na losowanie, ile zachowanie Gianniego Infantino.

Skandaliczne przemówienie Gianniego Infantino na gali FIFA

Prezydent FIFA wygłosił bowiem krótkie przemówienie jeszcze przed tym, jak zaczęto przydzielać zespoły do poszczególnych grup. Działacz wystosował wówczas krótki apel, który uznał uznany wręcz za skandaliczny. – Cały świat będzie zjednoczony tu w Katarze. Nasz świat jest podzielony, jest agresywny i potrzebujemy okazji, aby ludzie byli razem. Zakończcie konflikty i wojny. Proszę, zaangażujcie się w dialog, zaangażujcie się w pokój. Chcemy, żeby był to mundial jedności i pokoju – powiedział.

Infantino znów jak ognia unikał słów typu „wojna”, ani słowem nie wspomniał o napaści Rosji na Ukrainę. O krwawych walkach na terenie kraju naszych południowo-wschodnich sąsiadów mówił w sposób wyjątkowo zawoalowany.

Andrij Szewczenko oburzony słowami prezydenta FIFA

To bardzo zdenerwowało Andrija Szewczenkę, legendę ukraińskiej piłki nożnej oraz niedoszłego selekcjonera reprezentacji Polski. – Chciałbym odnieść się do słów Gianniego Infantino. Nie zgadzam się z mówieniem o „konflikcie”. To nie jest żaden konflikt, tylko prawdziwa wojna i ludobójstwo dokonywane na ludności ukraińskiej przez Rosjan – wyznał, cytowany przez portal zoryalondonsk.com z ukraińskiej telewizji narodowej.

Czytaj też:

W takiej kolejności Polacy zagrają ze swoimi rywalami na mundialu. Rozpiska godzinowa i terminarz