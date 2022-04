Olimpia Grudziądz zagra z Lechem Poznań w Pucharze Polski. Kiedy i gdzie transmisja TV?

We wtorek Olimpia Grudziądz stanie przed szansą na sprawienie kolejnej sensacji. Zespół prowadzony przez trenera Marcina Płuskę spisuje się w tej edycji Pucharu Polski po prostu rewelacyjnie. Biało-Zieloni po pokonaniu Wisły Kraków awansowali do półfinału rozgrywek. W spotkaniu, które zadecyduje o tym, czy zagrają w wielkim finale na Stadionie Narodowym w Warszawie, zmierzą się z Lechem Poznań. Co ciekawe, na jednym z wcześniejszych etapów, grudziądzanie wyeliminowali rezerwy poznańskiej drużyny.

Puchar Polski. Lech Poznań faworytem

Grający o mistrzostwo Polski Lech Poznań jest zdecydowanym faworytem tego meczu. Poznaniacy przewyższają rywala o kilka klas i w teorii nie powinni mieć najmniejszych problemów z awansem do finału Pucharu Polski. W ćwierćfinale Kolejorz uporał się z Górnikiem Zabrze. Wcześniej natomiast mierzył się z Garbarnią Kraków, Skrą Częstochowa oraz Unią Skierniewice.

Obie drużyny po raz ostatni rywalizowały ze sobą blisko siedem lat temu, również w rozgrywkach pucharowych. W sierpniu 2015 roku Lech Poznań zwyciężył w Grudziądzu po dwóch golach strzelonych przez Węgra Davida Holmana. Spotkanie to powinni pamiętać Tomasz Kędziora oraz Dawid Kownacki, którzy wyszli wówczas w pierwszym składzie. Jak będzie tym razem? Czy Duma Wielkopolski ponownie wygra?

Puchar Polski. Olimpia Grudziądz – Lech Poznań. Kiedy i o której mecz? Gdzie oglądać transmisję TV i stream?

Mecz półfinałowy Pucharu Polski Olimpia Grudziądz – Lech Poznań odbędzie się we wtorek, 5 kwietnia. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 18:00. Transmisję z tego pucharowego spotkania można obejrzeć na antenie Polsatu Sport oraz w internecie za pośrednictwem Polsat Box Go.

