Kiedy Ukraina wróci do gry? Znamy prawdopodobną datę meczu ze Szkocją

Ukraina mierzy się obecnie z największym wyzwaniem w swojej historii – wojną wywołaną przez Rosję. Bombardowania i ludobójstwa przysłoniły zwykłą codzienność narodu ukraińskiego, w tym również tę piłkarską. Tamtejsza liga zawiesiła działanie, a reprezentacja nie organizuje zgrupowań. Z tego też powodu mecz ze Szkocją został przesunięty na późniejszy termin, którego prawdopodobne szczegóły podał ukraiński dziennikarz Serhij Bołotnikow.

Szkocja – Ukraina. Podano prawdopodobną datę spotkania

Ukraina miała zmierzyć się w półfinale baraży 24 marca ze Szkocją. W wyniku wojny spotkanie przesunięto na czerwiec. Wiadomo, że zwycięzca tego spotkania zmierzy się w finale z Walią, która pewnie pokonała w swoim półfinale Austrię. Ukraiński dziennikarz Serhij Bołotnikow podał na swoim kanale na YouTube prawdopodobną datę potyczki ze Szkotami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że mecz ten będzie rozegrany 7 czerwca. Tego samego dnia obie drużyny miały zaplanowany już bezpośredni mecz, ale w ramach rozgrywek Ligi Narodów B.

Wszystko oczywiście zależy od tego, co będzie działo się na Ukrainie. Tamtejsza reprezentacja najwcześniej mogłaby zacząć zgrupowanie pod koniec kwietnia. Uzależnione jest to jednak do tego, kiedy rosyjskie wojska zaprzestaną bestialskich ataków na swojego sąsiada.

