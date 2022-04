Oficjalnie! UEFA zmienia zasady. Koniec z kontrowersyjnym przepisem

Europejska federacja piłkarska postanowiła zmienić regulacje dotyczące m.in. zrównoważonego rozwoju finansowego. Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego UEFA w Nyonie zatwierdzono nowe przepisy. Działacze zdecydowali się zreformować FFP, które to na przestrzeni lat wzbudzało wiele kontrowersji.

Szef UEFA widział konieczność reformy

Podczas swojego wystąpienia prezydent UEFA Aleksander Ceferin wspomniał, że pierwsze regulacje finansowe zostały wprowadzone w 2010 roku. Jego zdaniem spełniły one swój główny cel, ponieważ pomogły wielu drużynom wyjść z kłopotów finansowych oraz „zrewolucjonizowały sposób zarządzania europejskimi klubami”. – Ewolucja branży piłkarskiej wraz z nieuniknionymi skutkami finansowymi pandemii, pokazała potrzebę reformy hurtowej i nowych przepisów dotyczących stabilności finansowej – powiedział Słoweniec.

Regulacje te pomogą nam chronić rozgrywki i przygotować je na ewentualne przyszłe okresy destabilizacji, jednocześnie zachęcając do racjonalnych inwestycji i budowania bardziej zrównoważonej przyszłości dla rozgrywek – przekonywał Ceferin.

Co się zmieni?

Europejskie kluby dostały pozwolenie na zwiększenie swoich deficytów. UEFA poinformowała, że dopuszczalne straty poszczególnych drużyn zostaną podwojone na przestrzeni trzech kolejnych lat, z 30 do 60 mln euro. Co więcej, zespoły, których sytuacja finansowa jest dużo lepsza niż pozostałych, będą miały zwiększony limit do 90 mln euro.

Jednak największą innowacją w przepisach będzie wprowadzenie nowej reguły kosztów, co ma zapewnić skuteczniejszą kontrolę nad płacami piłkarzy oraz kosztami związanymi z transferami. Według zatwierdzonych regulacji wydatki na pensje, transfery czy też opłaty agentów będą mogły stanowić maksymalnie 70 proc. przychodów klubu. Najprawdopodobniej zmiany te będą wprowadzane stopniowo. Zespoły zaczną od 90 proc. przychodów, następnie wydatki zostaną ograniczone do 80. proc, aż wreszcie osiągną dopuszczalny poziom. UEFA zapowiedziała również, że wszelkie naruszenia będą skutkować karami finansowymi czy też sportowymi.

Nowe przepisy mają wejść w życie w czerwcu 2022 roku i będą one wdrażane stopniowo, tak aby kluby miały czas na odpowiednie dostosowanie.

