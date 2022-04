QUIZ dla spostrzegawczych. Rozpoznaj piłkarzy po ich fryzurach. To nie takie proste!

Długie, krótkie włosy lub zupełny ich brak. Jakie znane fryzury kojarzą wam się ze światem futbolu? Piłkarze znani są często z oryginalnych lub po prostu charakterystyczny fryzur. Jedni zmieniają je praktycznie co mecz, inni zaś są wierni swojemu stylowi przez wiele sezonów. Sprawdź się w quizie, w którym musisz rozpoznać zawodnika właśnie po tym, co nosi na głowie. To nie takie proste!

QUIZ:

Rozpoznaj piłkarzy po ich fryzurach. Dasz radę chociaż sześciu?

Jak już poradzisz sobie z quizem o fryzurach, zerknij na następne wyzwanie, jakim jest rozpoznanie byłych gwiazd futbolu!

