Szokująca decyzja FIFA. Reprezentacje muszą powtórzyć spotkanie el. MŚ mimo zapewnionego awansu

Wrześniowe spotkanie między Brazylią i Argentyną podczas eliminacji do mistrzostw świata w Katarze miało nieoczekiwany przebieg. Na samym początku meczu na murawę weszli pracownicy brazylijskiej służby porządkowej, chcą zdjąć z boiskach czterech piłkarzy gości, którzy złamali podobno protokół sanitarny. Spotkanie zostało przerwane, a wszyscy zawodnicy udali się do szatni. Po długich rozmowach mecz nie został dokończony, a sprawę przejęła FIFA.

Reprezentacje odwołały się od pierwszej decyzji FIFA

W lutym FIFA zdecydowała, że reprezentacje mają powtórzyć spotkanie. Dodatkowo brazylijska federacja miała zapłacić 500 tysięcy franków szwajcarskich kary, a argentyńska 200 tysięcy. Obie organizacje odwołały się do decyzji. Po kolejnych paru miesiącach międzynarodowa federacja zmieniła swoje zdanie, ale tylko częściowo. Kary pieniężne zostały bowiem zmniejszone odpowiednio do 300 tysięcy franków szwajcarskich i 150 tysięcy dla Argentyny.

Nie zmieniła się jednak decyzja w sprawie rozegrania meczu eliminacyjnego do mistrzostw świata. Już po lutowej decyzji rozegranie meczu po raz kolejny nie miało sensu, bo obie drużyny miały zapewniony awans do fazy grupowej mundialu w Katarze. Teraz są znane nawet składy tych grup, więc obligacja do powtórzenia meczu wydaje się kuriozalna. Została ustalona już wstępna data spotkania – 22 września, czyli 60 dni przed rozpoczęciem MŚ.

