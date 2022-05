Okrzyknięto ją najpiękniejszą sędzią piłkarską na świecie, nam opowiedziała o swojej pracy. „Chcę być oceniana jako arbiter, nie jako kobieta”

Karolina Bojar-Stefańska od kilku lat sędziuje mecze w Ekstralidze, a dodatkowo można oglądać ją także w spotkaniach męskich drużyn w IV lidze. 24-latka jest prywatnie żoną znanego z meczów Ekstraklasy i międzynarodowych boisk sędziego Daniela Stefańskiego, ale konsekwentnie pracuje na swoją pozycję wśród polskich arbitrów. W rozmowie z „Wprost” sędzia zdradziła, jak łączy pracę zawodową z sędziowaniem i przyznała, czy zdarza jej się wytknąć błędy swojemu mężowi.

Katarzyna Gurmińska, „Wprost”: Kilka lat temu pisał o pani „The Sun”, a teraz „Bild”. Czuje się pani gwiazdą?

Karolina Bojar-Stefańska: Absolutnie nie. Wciąż jestem młodą sędzią na początku swojej drogi. Mam oczywiście nadzieję, że ta droga zaprowadzi mnie do pięknych miejsc oraz wydarzeń i robię wszystko, by się rozwijać. Na tym etapie rozwoju artykuły na mój temat nie pojawiają się z powodu moich wybitnych osiągnięć sportowych, tylko dlatego, że jestem zauważalna. Oczywiście, jest to dla mnie bardzo miłe. Otrzymuję wiele komentarzy wsparcia i, mimo że jestem sędzią, mam fanów, obserwatorów i osoby, które dobrze mi życzą. To naprawdę wyjątek, bo sędziowie piłkarscy bardzo rzadko mogą liczyć na wsparcie od osób spoza kręgu bliskich czy znajomych.