Czarne chmury nad polskim klubem. „Zagrożenie kontynuowania działalności” i kłopot z licencją

Wszyscy kibice, którzy wspierają Łódzki Klub Sportowy, mogą znów martwić się o przyszłość swojej drużyny. Ma to związek z faktem, że Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN nie przyznała Rycerzom Wiosny licencji na grę w Ekstraklasie. Ponadto sprawozdanie finansowe opublikowane przez klub za sezon 2021/22 wykazało ogromne straty finansowe.

Jakich kryteriów licencyjnych nie spełnił ŁKS Łódź?

Co prawda w tej chwili nadal nie wiadomo, czy ŁKS w ogóle będzie mógł walczyć o awans na najwyższy poziom rozgrywkowy. W tej chwili jednak udział w barażach wciąż jest dla łodzian realnym scenariuszem. Mimo tego starania piłkarzy mogą okazać się daremne. Nawet gdyby wywalczyli promocję do Ekstraklasy, nie mogliby w niej zagrać ze względu na fakt, że klub nie spełnił wielu ważnych kryteriów, które są wymagane, by otrzymać ekstraklasową licencję.

„Komisja postanowiła nie przyznać Klubowi ŁKS Łódź. licencji upoważniającej Klub do uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2022/2023 w związku z niespełnieniem kryteriów F.01, F.02, F.03, F.04 oraz F.05” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Kryterium F.01 – roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,

Kryterium F.02 – sprawozdanie finansowe za okres śródroczny wraz z raportem biegłego rewidenta,

Kryterium F.03 – brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu działalności transferowej,

Kryterium F.04 – brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

Kryterium F.05 – prognoza finansowa.

Wiadomo już, że klub odwoła się od decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Poważne kłopoty finansowe ŁKS-u Łódź. Sprawozdanie finansowe budzi grozę

Ponadto ŁKS ma również inny problem, o którym czytamy na portalu lodzkisport.pl Okazuje się bowiem, że w sezonie 2021/22 Rycerze Wiosny zanotowali ujemny kapitał własny na poziomie 9 458 764,88 złotych. W tym kontekście warto pamiętać, że chodzi o poprzednie rozgrywki, a i w obecnych łodzianie wpadli w spore tarapaty. Swego czasu głośno było o zaległościach w wypłatach dla zawodników i właśnie przez nie z drużyną w trakcie sezonu pożegnali się Mikkel Rygaard czy Antonio Dominguez.

Niedawno na antenie Kanału Sportowego wypowiedział się Maksymilian Rozwandowicz, który potwierdził, przy al. Unii 2 nadal zdarzają się spóźnienia w wypłatach dla zawodników.

W tej chwili kontynuowanie działalności ŁKS S.A. jest więc zagrożone, choć jej zarząd wydał oświadczenie, z którego wynika, że „w razie potrzeby właściciela deklarują dalsze wsparcie finansowe”.

