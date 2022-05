Poruszające wyznanie byłego agenta Lewandowskiego. Zdradził, co pozwoliło mu przeżyć

Cezary Kucharski ma za sobą bardzo trudne tygodnie. Były agent Roberta Lewandowskiego zmagał się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Przebywał nawet w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Na szczęście powoli wraca do zdrowia, a w rozmowie z WP SportoweFakty zdradził, co uratowało go przy życiu.