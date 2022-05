Piłkarz na Wyspach wyznał, że jest gejem. UEFA i FIFA reagują

W poniedziałek 16 maja 17-letni piłkarz Blackpool Jake Daniels dokonał publicznego coming outu. – Ukrywałem prawdziwego siebie i to, kim naprawdę jestem. „Przez całe życie wiedziałem, że jestem gejem, a teraz czuję, że jestem gotowy, by się ujawnić i być sobą” – napisał w oficjalnym komunikacie na stronie swojego klubu młody piłkarz. „Zwierzyłem się z tego moim kolegom z drużyny młodzieżowej w Blackpool, a oni przyjęli tę wiadomość z radością i poparli moją decyzję o otwarciu się i powiedzeniu o tym ludziom” – dodał jeszcze młody Daniels.

To pierwsza taka sytuacja wśród piłkarzy na Wyspach od roku 1990, w którym to do swojej orientacji seksualnej przyznał się Justin Fashanu. Wtedy jednak niestety nie zostało to dobrze przyjęte, a sam zawodnik osiem lat później popełnił samobójstwo.

FIFA i UEFA reagują na coming out Danielsa

Do sprawy bardzo szybko odniosły się światowa i europejska federacja, które otwarcie wsparły Danielsa w jego decyzji i pochwaliły odwagę. „Odważny, szczery i naprawdę inspirujący. Dobra robota, Jake. Europejska społeczność piłkarska jest z tobą” – napisała UEFA. FIFA natomiast wybrała dwa najważniejsze fragmenty wypowiedzi Danielsa. „Są ludzie w tej samej przestrzeni co ja, którzy mogą nie czuć się komfortowo, ujawniając swoją seksualność” i „chcę im powiedzieć, że nie musisz zmieniać tego, kim jesteś ani jak powinieneś być, tylko po to, by się dopasować. To, że jesteś sobą i jesteś szczęśliwy, jest najważniejsze” – te fragmenty wybrała światowa federacja.

Daniels zaznaczył, że motywacją do dokonania coming outu był dla niego ruch ze strony Josha Cavallo, piłkarza ligi australijskiej, który parę miesięcy wcześniej również przyznał się do swojej orientacji.

twitterCzytaj też:

Vuković zaszokował wypowiedzią o Borucu. Zasugerował, że bramkarz złamał zasady