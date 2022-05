Szokujące informacje. Poważne oskarżenia wobec byłego menedżera Roberta Lewandowskiego

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Cezarego K. Rankiem 20 maja okazało się, że Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu menadżerowi Roberta Lewandowskiego. Informacje te podała Polska Agencja Prasowa, cytowana przez serwis sport.radiozet.pl. Oskarżenie dotyczy szantażowania zawodnika Bayernu Monachium oraz jego żony.

Konflikt Cezarego K. i Roberta Lewandowskiego trwa od kilku lat

Doniesienia te to w zasadzie kontynuacja sprawy, która ciągnie się już od kilku lat oraz nie pierwsze kłopoty Cezarego K. Już w październiku 2020 roku został on zatrzymany przez funkcjonariuszy policji pod zarzutem stosowania szantażu wobec Roberta Lewandowskiego. Zaraz później w serwisie internetowym gazety „Business Insider” opublikowane zostały nagrania zawierające fragment rozmowy między piłkarzem, a jego ówczesnym agentem. Te miały stanowić dowód przeciwko menadżerowi, lecz on nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Już w tamtym okresie mocno iskrzyło między zawodnikiem Bayernu Monachium, a jego dawnym przedstawicielem. Ich drogi rozeszły się w 2018 roku. Od tamtego momentu interesy kapitana reprezentacji Polski reprezentuje Pini Zahavi, agent pochodzący z Izraela.

Krótko po wspomnianej zmianie Cezary K. postanowił pozwać firmę marketingową RL Management. Domagał się on wówczas odszkodowania na poziomie 39 milionów złotych. W odpowiedzi Lewandowski złożył do prokuratury doniesienie na swojego byłego agenta.

Problemy zdrowotne Cezarego K., byłego agenta Roberta Lewandowskiego

W minionych miesiącach konflikt między obiema stronami nieco zelżał, co miało związek również z problemami zdrowotnymi Cezarego K. Okazało się wtedy, że cierpi on na vasculitis, czyli układowe zapalenie naczyń krwionośnych. Z tego powodu trafił nawet do szpitala w Hiszpanii, gdzie przez pewien okres znajdował się w stanie śpiączki farmakologicznej. Przełom nastąpił w połowie marca, gdy został on wybudzony, a niedługo później wyszedł ze szpitala.

