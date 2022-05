ŁKS Łódź wybrał nowego trenera. To on poprowadzi drużynę w kolejnym sezonie

Przyszłość Łódzkiego Klubu Sportowego od dłuższego czasu stoi pod znakiem zapytania i to w wielu kwestiach. Biało-czerwono-biali nie dostali licencji na grę w Ekstraklasie, wciąż nie wiadomo jak to będzie wyglądało względem udziału w Fortuna 1. lidze, w ostatnich miesiącach przydarzały się duże opóźnienia w wypłatach dla piłkarzy, a do tego pod względem sportowym drużyna zwyczajnie zawiodła. Choć celem by awans do Ekstraklasy, skończyło się na 10. miejscu w tabeli.

Fortuna 1. liga. Kazimierz Moskal blisko powrotu do ŁKS-u Łódź

Teraz sternicy klubu chcą – lub nawet już to uczynili – wprowadzić w życie plan naprawczy, który ma na celu ustabilizowanie sytuacji finansowo-sportowej. Jedną z ważniejszych decyzji, ma być powrót Kazimierza Moskala na ławkę trenerską, o czym dziś poinformował Przemysław Langier z portalu goal.pl.

To właśnie ten trener był ostatnim, którego fani ŁKS-u pozytywnie wspominają. Za jego kadencji łodzianie wywalczyli awans do Ekstraklasy, a prezes Tomasz Salski zapowiadał wówczas, że nawet jeśli zespół spadnie do I ligi, to wróci do niej z Moskalem za sterami. Ostatecznie jednak szkoleniowiec został wtedy zwolniony z inicjatywy dyrektora sportowego jeszcze przed spadkiem na zaplecze Ekstraklasy. Kolejni wybrańcy Rycerzy Wiosny – Wojciech Stawowy, Ireneusz Mamrot, Kibu Vicuna i Marcin Pogorzała – jednak zawodzili.

Fortuna 1. liga. Kazimierz Moskal przejmie ŁKS dzięki odejściu Krzysztofa Przytuły

W kuluarach mówi się, że powrót Moskala na stadion przy al. Unii 2 ma jeszcze jeden wymiar. Będzie on możliwy między innymi dlatego, iż już 1 czerwca z klubem powinien pożegnać się Krzysztof Przytuła, wspomniany dyrektor sportowy Łodzian. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że stary-nowy trener ŁKS-u i działacz nie darzą się sympatią i gdyby nie odejście drugiego z wymienionych, ponowne zatrudnienie Moskala nie miałoby szans się wydarzyć.

