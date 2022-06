Wiadomo, co stanie się z Jerzym Brzęczkiem. Wisła Kraków podała oficjalną informację

Wisła Kraków rozpocznie sezon 2022/23 w zupełnie nowej rzeczywistości. Po fatalnej kampanii 21/22 Biała Gwiazda spadła po prawie 30 latach z Ekstraklasy i będzie musiała grać w Fortuna 1. Lidze. – Zdaję sobie z tego sprawę, że konsekwencje przyjdzie mi za to wszystko ponieść i pewnie tak będzie. Chciałem w moim imieniu bardzo serdecznie przeprosić za to wszystko, przez co musicie przechodzić. Jest mi z tym bardzo ciężko, ale zrobię wszystko, wiem, że to nie brzmi dobrze teraz, żeby Wisła wróciła tam, gdzie jest jej miejsce. Zdaję sobie sprawę z tego, że za****łem – mówił do kibiców na stadionie Jakub Błaszczykowski, członek Rady Nadzorczej klubu.

Wisła Kraków. Są już pierwsze oficjalne decyzje

Wisła Kraków poinformowała w środę 1 czerwca, że Jerzy Brzęczek będzie dalej pełnił rolę pierwszego szkoleniowca Białej Gwiazdy. „Umowa zawiera opcję przedłużenia o rok w przypadku awansu do PKO Bank Polski Ekstraklasy” – napisano w oficjalnym komunikacie na stronie klubu.

Jerzy Brzęczek trafił do Krakowa 14 lutego z jasnym zadaniem – utrzymać Wisłę w Ekstraklasie. Były selekcjoner nie zdołał jednak spełnić pokładanych w nim nadziej. 13 ligowych spotkań to zaledwie jedno zwycięstwo. Nic dziwnego więc, że Biała Gwiazda musiała pogodzić się ze spadkiem. Właściciele klubu są jednak przekonani do wizji Brzęczka, który zostanie pod Wawelem jeszcze przynajmniej jeden sezon.

Czytaj też:

Hitowy transfer w Ekstraklasie jednak nie dojdzie do skutku? Legia Warszawa ma co do niego wątpliwości