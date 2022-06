Cenne zwycięstwo Ukrainy. Wołodymyr Zełenski jest dumny z piłkarzy

W wyniku wojny na Ukrainie wywołanej przez Rosję piłkarska reprezentacja naszych wschodnich sąsiadów nie mogła wystąpić w meczu barażowym do mistrzostw świata w Katarze. Pierwotnie spotkanie ze Szkocją miało odbyć się 24 marca. Ostatecznie jednak, mimo że sytuacja polityczna w dalszym ciągu jest trudna, do tego starcia doszło w środę, 1 czerwca. Żółto-błękitni prowadzeni przez Ołeksandra Petrakowa udali się do Glasgow, aby walczyć o mundial.

Prezydent Ukrainy podziękował piłkarzom po meczu ze Szkocją

Nikt nie wiedział, czego spodziewać się po Ukraińcach, ponieważ część z nich nie była w swojej najlepszej dyspozycji, ale to właśnie gracze z kraju pogrążonego w wojnie od pierwszych minut przejęli inicjatywę. Ukraina zdominowała rywali i choć w samej końcówce mogła stracić korzystny rezultat, ostatecznie wygrała 3:1. Wynik tego meczu otworzył kapitan kadry Andrij Jarmołenko. Kilka minut po przerwie prowadzenie podwyższył Roman Jaremczuk. Gola kontaktowego, po błędzie Heorhija Buszczana, strzelił Callum McGregor. Spotkanie zakończyło się jednak trafieniem Artema Dowbyka.

Cały naród ukraiński wspierał swoich piłkarzy. Starcie to było niezwykle ważne dla naszych wschodnich sąsiadów, o czym świadczą słowa prezydenta Ukrainy – Wołodymyra Zełenskiego. Po zakończonym meczu polityk opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym w pięknych słowach pogratulował rodakom triumfu.

„Są chwile, kiedy nie potrzebujesz wielu słów! Po prostu duma! Po prostu dziękuję wam! Dwie godziny szczęścia, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni. Wyszli. Walczyli. Wytrwali. Wygrali” – napisał na Instagramie. Według Wołodymyra Zełenskiego zwycięstwo to dało Ukraińcom chwilę szczęścia i zapomnienia o tym, co dzieje się w ich państwie.

„Radość dla naszego wojska, dla całego naszego kraju. Wszyscy o to walczymy, każdy na swoim własnym froncie. Za naszą niebiesko-żółtą flagę, za herb w naszych sercach, za »Jeszcze Ukraina nie umarła«. Będziemy walczyć dalej, wytrzymamy wszystko, wygramy. Bo jesteśmy Ukraińcami” – dodał.

W finale baraży reprezentacja prowadzona przez Ołeksandra Petrakowa zmierzmy się z Walią. Mecz odbędzie się już w niedzielę, 5 czerwca w Cardiff. Zwycięstwa tego starcia zagra na mistrzostwach świata, które odbędą się na przełomie listopada i grudnia.

instagramCzytaj też:

Legendarny piłkarz zaapelował do Putina. Użył dosadnych słów