Mecz Belgia – Holandia w Lidze Narodów. Gdzie i kiedy oglądać transmisję TV?

Grupa czwarta dywizji A Ligi Narodów wygląda w tym momencie wyśmienicie, bowiem na pierwszym miejscu plasuje się reprezentacja Polski, która wygrała swoje pierwsze spotkanie 1 czerwca z Walią. Oczywiście swojej pierwszej kolejki nie rozegrała jeszcze ani Belgia, ani Holandia, które za każdym razem w starciu z Polakami będą miały status absolutnego faworyta.

Piątkowy bezpośredni mecz między naszymi przyszłymi przeciwnikami uważnie z wysokości trybun będzie oglądał Czesław Michniewicz, który na te okazję opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski.

Liga Narodów. Mecz Belgii z Holandią to starcie na szczycie

Nie ma co się oszukiwać – Belgia i Holandia to główni kandydaci do zajęcia pierwszego miejsca w grupie i awansu do fazy play-off. Wydaje się, że punkty z przegranego starcia może być ciężko w późniejszych spotkaniach odrobić. Potyczka ta jest więc bardzo ważna w kontekście przyszłego układu tabeli. Mecz między tymi drużynami da zapewne również wiele odpowiedzi selekcjonerowi Michniewiczowi, który stale przygotowuje się do starć, które nadejdą już w najbliższych dniach. 8 i 14 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się z z Belgią, a przedzieli te starcia spotkanie 11 czerwca z Holandią.

Belgia – Holandia. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Spotkanie Belgia – Holandia rozpocznie się 3 czerwca o godzinie 20:45. Mecz będzie można oglądać na Polsat Sport, Polsat Sport Extra i na TVP Sport. Potyczkę na stadionie Króla Baudouina w Brukseli sędziować będzie hiszpański arbiter Jose Sanchez Martinez.

Czytaj też:

Bayern wycenił Roberta Lewandowskiego. Tyle milionów trzeba za niego zapłacić