Shakira wydała oświadczenie. Gerard Pique musiał się wyprowadzić

Kolumbijska piosenkarka Shakira i hiszpański piłkarz FC Barcelona Gerard Pique z pewnością należą do najpopularniejszych par w świecie sportowo-celebryckim. Poznali się w 2010 roku, przy okazji mundialu w RPA i od tamtej pory byli w związku. Trzy lata później urodził się ich pierwszy syn Milan. W 2015 roku z kolei na świat przyszedł Sasha. Od kilku miesięcy jednak nie układało im się ze sobą. W mediach krążyły plotki o ich rozstaniu, ale dopiero niedawno zostały one potwierdzone.

Gerard Pique się wyprowadził, Shakira potwierdza plotki

Wszystko wskazuje na to, że po 12 latach wspólnego życia para postanowiła się rozstać. Jako pierwszy taką informację podał dziennik „El Periodico”. Według medialnych doniesień powodem takiego stanu rzeczy miała być zdrada, której dopuścił się Gerard Pique. Stoper Dumy Katalonii podobno został przyłapany na gorącym uczynku, a kobieta, z którą zdradził Kolumbijkę to matka jednego z młodych zawodników Blaugrany. Ponadto dziennikarze twierdzą, że 35-latek wyprowadził się już ze wspólnego mieszkania i przeniósł do kawalerki znajdującej się przy Carrer de Muntaner w Barcelonie.

W sobotę, 4 czerwca te sensacyjne doniesienia potwierdziła Shakira. 45-latka przekazała mediom specjalne oświadczenie, w którym przyznała, że nie jest już w związku z dziesięć lat młodszym piłkarzem. Treść tego komunikatu zacytował m.in. portal La Informacion.

„Z przykrością potwierdzamy, że się rozstajemy. W trosce o dobro naszych dzieci, które są dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie prywatności. Dziękujemy za wyrozumiałość” – możemy przeczytać w oświadczeniu, które przygotowała agencja prasowa reprezentująca piosenkarkę.

Podobno stan psychiczny Shakiry jest nie najlepszy. Zdaniem magazynu „Hola” Kolumbijka tak źle znosi to rozstanie, że musiała udać się do szpitala. Miała potrzebować pomocy lekarzy, ponieważ dostała ataku paniki, który spowodowany był bardzo silnym stresem związanym z wydarzeniami z ostatnich dni.