Były gwiazdor Milanu świętował urodziny żony. Uwagę internautów przykuł pewien „polski” szczegół

Adriana Fossa, która od ponad 20 lat jest żoną Paolo Maldiniego, 8 czerwca obchodzi urodziny. Była modelka w tym roku świętuje w towarzystwie najbliższej rodziny, a zdjęciem z celebracji tego ważnego dnia podzieliła się na Instagramie. Oprócz jubilatki do fotografii zapozowali jej mąż oraz synowie: Christian i Daniel.

Paolo Maldini wybrał polską wódkę

Uwagę internautów przykuła butelka stojąca na stole. Jak się okazało, Fossa i jej krewni świętowali urodziny toastem wódki Wyborowej. „Adriana Fossa, żona Paolo Maldiniego, ma dziś urodziny. Wrzuciła na Insta, jak z tej okazji obala z panem Pawełkiem i synami Wyborową. Nie wiem, co powiedzieć” – napisał na Twitterze dziennikarz TVP Sport Marcin Długosz, a pod jego wpisem rozgorzała dyskusja.

Część internautów postanowiła ironicznie skomentować zdjęcie udostępnione przez żonę byłego piłkarza. „Została w klubie po Krzysiu, to co się ma marnować” – napisał jeden z nich, nawiązując do faktu, że przez pewien czas barwy Milanu, którego legendą jest Maldini, reprezentował Krzysztof Piątek.

Inni komentujący z kolei przekonywali, że obecność polskiej wódki na stole Maldinich nie jest niczym zaskakującym. „Wyborowa jest bardzo popularna we Włoszech” – czytamy w jednym z komentarzy. „To jest jeden z naszych flagowców eksportowych. Nie byłem jeszcze w żadnym kraju, gdzie by jej nie było” – stwierdził ktoś inny.

Symbol Milanu i reprezentacji Włoch

Przypomnijmy, Paolo Maldini przez całe życie był związany z A.C. Milan, w którego barwach występował od 1985 do 2009 roku. W tym czasie defensor kilkukrotnie sięgał po mistrzostwo i Superpuchar Włoch, a do swojego bogatego dorobku dołożył triumfy w Lidze Mistrzów oraz medale mistrzostw świata i Europy wywalczone z reprezentacją Włoch.

