Ogromna marketingowa wpadka Wisły Kraków. Fani nie mieli litości

Miniony sezon był niezwykle emocjonujący. Zarówno jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo Polski, jak i o utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w naszym kraju. Ostatecznie do Fortuna 1. Ligi spadła m.in. Wisła Kraków. Piłkarze Białej Gwiazdy nie wytrzymali gigantycznej presji i po 26 latach ponownie będą grać na drugim poziomie. Szefowie klubu długo milczeli, ale wreszcie postanowili zabrać głos. W poniedziałek, 13 czerwca zwołali konferencję prasową.

Fala krytyki po specjalnej konferencji prasowej

Podczas spotkania z dziennikarzami działacze poruszyli wiele tematów dotyczących najbliższej przyszłości. Podzielono się z opinią publiczną przemyśleniami dotyczącymi poprzedniego sezonu. Podkreślono także, że Jerzy Brzęczek dalej będzie szkoleniowcem krakowskiego zespołu, a do tego zgodził się na gigantyczną obniżkę pensji. Wyjaśniono też szczegóły dotyczące ewentualnej dymisji zarządu.

Zarówno kibice Wisły Kraków, jak i dziennikarze oraz eksperci zarzucili szefom, że konferencja prasowa był nieprofesjonalna i tylko podkreśla problemy drużyny. Co więcej, Biała Gwiazda opublikowała ankietę, w której jawnie sugerowała, że ceny karnetów powinny zostać utrzymane ze względu na dobro klubu. Fani nie byli z tego zadowoleni, przez co na działaczy spadła fala krytyki. Przedstawiciele krakowskiej ekipy postanowili na nią odpowiedzieć i to dość niestandardowo.

Zaskakujące działanie Białej Gwiazdy

W mediach społecznościowych opublikowano film, w którym główną bohaterką była Kasia, czyli „sztuczna inteligencja”. Kobieta płynnie posługiwała się dwoma językami. – Cześć, jestem Kasia i jestem sztuczną inteligencją prosto z Marsa. Dopiero się uczę, jak rozumieć nastroje pośród kibiców. Czasami zrobię coś głupiego jak na przykład wczorajszą ankietę. Obiecuję poprawę. Karnety na przyszły sezon będą w atrakcyjnych cenach. Informacja już wkrótce – powiedziała.

Internauci nie mieli litości dla pomysłu Wisły Kraków

Opinia publiczna nie miała litości i uznała ten pomysł za sporą marketingową wpadkę. Zarząd klubu ponownie został posądzony o brak profesjonalizmu. „Brak słów co się dzieje z takim wielkim Klubem. Amatorka na każdym poziomie” napisał Jan de Zeeuw. „Ludzie, którzy najbardziej zaszkodzili Wiśle Kraków w XXI wieku: 1. Jarosław Królewski, 2. Sharksi, 3. Jakub Meresiński. Ten biedny klub naprawdę zasługuje na lepszych właścicieli” – dodał znany dziennikarz śledczy Szymon Jadczak.

Część kibiców pisała o wstydzie wynikającym z bycia fanem Wisły Kraków, a winą za to obarczyła Jarosława Królewskiego. Jeden z właścicieli krakowskiej ekipy postanowił usunąć konto na Twitterze.

