Poznaliśmy miasta-gospodarzy mistrzostw świata 2026. Dominuje jedno państwo

Nie rozpoczęły się jeszcze mistrzostwa świata w Katarze, a już wiadomo, gdzie będą rozgrywane spotkania mundialu w 2026 roku. Informację podał prezydent FIFA Gianni Infantino. W turnieju ma wziąć 48 drużyn, więc stadionów również musiało być więcej niż zwykle. Do organizacji spotkań zgłosiło się aż 11 stadionów z USA, dwa z Kanady i trzy z Meksyku.

Mundial 2026. Pełna lista miast-gospodarzy MŚ

Mundial wraca do Stanów Zjednoczonych po 32 latach. W Meksyku ostatni raz odbywały się w one w 1986 roku. Ten kraj dzięki udziałowi w MŚ 2026 stanie się państwem, które najczęściej (bo trzy) organizowało mundial w piłce nożnej. Jak na razie po dwa razy organizatorami byli Włochy, Francja, Niemcy i Brazylia, a dołączy do tego grona w 2026 roku jeszcze USA.

Nowy Jork (MetLife Stadium) USA



Los Angeles (SoFi Stadium) USA



Dallas (AT&T Stadium) USA



San Francisco (Levi's Stadium) USA



Miami (Hard Rock Stadium) USA



Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) USA



Seattle (Lumen Field) USA



Houston (NRG Stadium) USA



Philadelphia (Lincoln Financial Field) USA



Kansas City, Missouri (Arrowhead Stadium) USA



Boston (Gillette Stadium) USA



Guadalajara (Estadio Akron) Meksyk



Monterrey (Estadio BBVA Bancomer) Meksyk



Mexico City (Estadio Azteca) Meksyk



Toronto (BMO Field) Kanada



Vancouver (BC Place) Kanada



Zanim jednak zmagania w Ameryce Północnej, kibiców z całego świata czekają sportowe emocje w Katarze, gdzie dostała się między innymi reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni zmierzą się w grupie z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną. Pierwszy mecz podopieczni Czesława Michniewicza rozegrają 22 listopada na stadionie 974 w Dosze.

