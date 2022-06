Reprezentant Polski pożegnał swój klub. Niedługo rozpocznie nową przygodę

Jacek Góralski był piłkarzem Kajratu Ałmaty przez dwa i pół roku. Przez ten czas rozegrał 37 spotkań i zdobył jedno mistrzostwo kraju. Według przekazów medialnych Polak ma trafić do VfL Bochum, a jego transfer tam jest już na ostatniej prostej. Pomocnik reprezentacji Polski wystosował do piłkarzy, władz i kibiców wiadomość w mediach społecznościowych, w której podziękował za czas spędzony w Kazachstanie.

Jacek Góralski odchodzi z Kajratu Ałmaty. Piękne słowa Polaka

Jacek Góralski poinformował oficjalnie, że odchodzi z Kajratu Ałmaty. „Bardzo dziękuję za te wspaniałe 2,5 roku, które z Wami spędziłem. To był niezapomniany czas. Czułem się, jak w moim drugim domu” – zaczął swój wpis reprezentant Polski. Zawodnik podziękował władzom klubu za zaufanie, pracownikom klubu za to, że zawsze byli pomocni i trenerom za współpracę i rozwój piłkarski. „Kibicom za wsparcie i oklaski. Mojemu menadżerowi, który połączył mnie z waszym (naszym!) klubem. A przede wszystkim kolegom z drużyny, z którymi można było przenosić góry! Byliście wspaniali!' – napisał jeszcze Góralski.

Polak zapewnił, że klub na zawsze zostanie w jego sercu. Zawodnik życzył również Kajratowi sukcesów w przyszłości”.Jak to w życiu bywa, wszystko, co dobre, zbyt szybko się kończy, ale nie będę się z wami żegnał i do zobaczenia na piłkarskim szlaku!„ – zakończył swój wpis reprezentant Polski.

Jacek Góralski oprócz Kajratu Ałmaty ma w swoim piłkarskim CV Ludogorets Razgrad, Wisłę Płock i Jagiellonię Białystok. W reprezentacji Polski udało mu się wystąpić 21 razy i strzelić jedną bramkę.

Czytaj też:

Świetna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. To może mu pomóc w transferze