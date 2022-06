Tyson Fury nie ma litości dla angielskiego klubu. Te słowa mogą zaboleć

Manchester United zakończył sezon 2021/22 na 6. miejscu i próżno szukać go w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów. Angielski klub z Cristiano Ronaldo w składzie nie zdołał osiągnąć podstawowego celu. Od nowej kampanii w sztabie trenerskim będzie działał były szkoleniowiec Ajaksu Erik ten Hag. Tyson Fury w rozmowie z „The Mirror” skomentował zakończony już sezon i skrytykował postawę Czerwonych Diabłów.

Tyson Fury ostro o Manchesterze United. Wskazał jedno rozwiązanie

Tyson Fury przyznał, że miał więcej czasu na oglądanie w ostatnim czasie Manchesteru United. To pozwoliło mu wyrobić sobie opinię, którą podzielił się w rozmowie z „The Mirror”. – Wszyscy obwiniają, trenerów, działaczy, ale w zespole jest za dużo „panienek”. Ja nie zajmuję drugiego miejsca ani nie przegrywam. Liczy się tylko zwycięstwo – powiedział pięściarz. Zawodnik stwierdził, że najlepszym, co by mogło się tej drużynie przydarzyć, to „oczyszczenie klubu”.

Fury wypowiedział się również na temat Cristiano Ronaldo, który mimo wielu strzelonych bramek nie przyczynił się do większego sukcesu Czerwonych Diabłów. – Kiedy masz w drużynie tak wielką gwiazdę jak on, to wszyscy na nim polegają. Bez niego gole strzelaliby inni piłkarze – powiedział pięściarz. Zaznaczył, że mimo wszystko posiadanie takiego zawodnika to ogromny atut, ale przez to często inni zawodnicy pozostają w cieniu. – Młodzi zawodnicy nie mają okazji zabłysnąć, ponieważ wielki Cristiano Ronaldo jest na boisku – ocenił zawodnik.

