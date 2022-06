Jest decyzja Czesława Michniewicza ws. Maciej Rybusa. Wiadomo, czy piłkarz pojedzie na mundial

Polski Związek Piłki Nożnej i selekcjoner Czesław Michniewicz niechętnie odnosili się do sprawy Macieja Rybusa podczas czerwcowcego zgrupowania reprezentacji Polski. Po paru dniach od ostatniego meczu Biało-Czerwonych związek zdecydował się wreszcie przemówić. Komunikat jest krótki i nie zawiera warstwy oceniającej zachowanie reprezentanta Polski.

Czesław Michniewicz rozmawiał z Maciejem Rybusem. Przekazał mu wiadomość

„Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz po zakończonym w ubiegłym tygodniu zgrupowaniu kadry narodowej rozmawiał z przebywającym aktualnie w Polsce Maciej Rybusem. Selekcjoner poinformował zawodnika, że w związku z jego aktualną sytuacją klubową nie powoła go na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji oraz nie będzie brał pod uwagę przy ustalaniu składu kadry, która pojedzie na mistrzostwa świata w Katarze” – napisano w oficjalnym oświadczeniu PZPN.

Decyzja PZPN i Czesława Michniewicza podyktowana jest oczywiście faktem, że Maciej Rybus nie zamierza przestać grać w Rosji. Co więcej, piłkarz zostawił Lokomotiw Moskwa i przeniósł się do innego klubu ze stolicy kraju agresora, który pod koniec lutego zaatakował Ukrainę.

O decyzji Macieja Rybusa wypowiadał się Piotr Zieliński po ostatnim meczu z Belgią. – To jak postąpił, to jest jego decyzja. Nie mam żadnego problemu ze zrozumieniem tej sytuacji. Nie ma co chłopaka krytykować – stwierdził pomocnik Biało-Czerwonych w rozmowie z Interią Sport.

