FIFA podjęła kluczową decyzję. To ważna informacja dla Polaków

Pod koniec lutego rosyjscy żołnierze rozpoczęli militarną inwazję na Ukrainie. Jedną z konsekwencji wojny były nowe przepisy FIFA, które pozwalały zawodnikom grającym na co dzień w Rosji oraz za naszą wschodnią granicą zmienić barwy klubowe. Utworzono specjalne okienko transferowe, podczas którego piłkarze mieli prawo zawiesić kontrakty z zespołami z tamtych państw i związać się z innymi krótkoterminowymi umowami. Obowiązywały one do końca czerwca tego roku. Z opcji tej skorzystał chociażby Grzegorz Krychowiak.

FIFA reaguje. Polacy będą mogli opuścić Rosję

Etatowy reprezentant Polski nie miał zamiaru grać w Rosji, dlatego też ostatnie miesiące spędził w Grecji, występując w barwach tamtejszego AEK-u Ateny. 33-latek z miejsca stał się ważną postacią w drużynie, lecz po zakończeniu sezonu musiał odejść. Jeszcze w trakcie niedawno zakończonego zgrupowania polskiej kadry, pomocnik nie wiedział, jaka będzie jego przyszłość. Pewne było natomiast to, że musi wrócić do Krasnodaru.

Kontrakt Polaka obowiązuje bowiem do 30 czerwca 2024 roku. Zatem w teorii, gdyby Grzegorz Krychowiak nie porozumiał się z przedstawicielami klubu w sprawie rozwiązania umowy, mógłby zostać w Rosji. Na szczęście FIFA postanowiła przedłużyć wyjątkową zasadę, którą wprowadziła tuż po wybuchu wojny na Ukrainie. Oznacza to, że zawodnicy ponownie, jeśli tylko chcą, mogą zawiesić swoje kontrakty z rosyjskimi i ukraińskimi zespołami. Tym razem zasada ta będzie obowiązywać przez rok, do 30 czerwca 2023 roku.

Wydaje się, że jest to bardzo dobra informacja. Skorzystać z niej będzie mógł także Sebastian Szymański. Reprezentant Polski otwarcie zapowiedział, że ma zamiar odejść z Dynama Moskwa już tego lata. Stołeczna drużyna oczekuje ponad 10 milionów euro, jednak specjalna zasada międzynarodowej federacji może sprawić, że kwestia opuszczenia Rosji stanie się łatwiejsza.

