Zaskakujące wieści w sprawie Paulo Sousy. Po zwolnieniu z klubu może objąć reprezentację

Paulo Sousa został zwolniony z Flamengo w pierwszej połowie czerwca, niemal pół roku od momentu zatrudnienia w brazylijskim klubie. Wiele wskazuje na to, że Portugalczyk, który ma domagać się wysokiego odszkodowania za zerwanie umowy, mimo braku sukcesów nie może narzekać na oferty od innych drużyn. Dziennikarz Ahmed Shobier poinformował, że były szkoleniowiec Biało-Czerwonych jest poważnym kandydatem do objęcia reprezentacji Egiptu.

Po tym, jak egipska federacja (EFA) zakończyła współpracę z Ehabem Galalem, faworytem do objęcia posady selekcjonera tamtejszej drużyny narodowej był Carlos Queiroz. Portugalczyk, który prowadził Egipt od września 2021 do marca 2022 roku, nie doszedł jednak do ponownego porozumienia z byłym pracodawcą. Serwis BeIN Sports donosił, że szkoleniowiec oskarżył zarząd EFA o próby „splamienia jego wizerunku” i stawianie go w złym świetle poprzez sugerowanie opinii publicznej, że odmówił powrotu do kadry narodowej.

Paulo Sousa obejmie reprezentację Egiptu?

Brak porozumienia z Queirozem sprawił, że kandydatem numer jeden do objęcia sterów reprezentacji Egiptu stał się właśnie Paulo Sousa. – Działacze spotkali się z nim za pośrednictwem Zooma i osiągnęli porozumienie – przekazał Shobier. Jak dodał, oficjalnego ogłoszenia podpisania kontraktu z byłym szkoleniowcem Biało-Czerwonych można spodziewać się w najbliższych dniach.

Przypomnijmy, chociaż kariera trenerska Sousy trwa już kilkanaście lat, to Portugalczyk tylko raz samodzielnie prowadził narodową reprezentację. Na początku 2021 roku 51-latek został zatrudniony przez PZPN i poprowadził Polaków na mistrzostwach Europy oraz w eliminacjach do mistrzostw świata. Sousa rozwiązał kontrakt z polską federacją w grudniu ubiegłego roku, na trzy miesiące przed barażami do mistrzostw świata.

