Ciąg dalszy piłkarskiej afery korupcyjnej. Znany działacz może ponownie trafić za kratki

W grudniu 2019 roku Ryszard F. znany także jako „Fryzjer” został skazany na 4,5 roku więzienia, oraz otrzymał zakaz organizacji i uczestniczenia w profesjonalnych zawodach sportowych przez co najmniej dziesięć lat. Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu podtrzymał Sąd Apelacyjny, o czym poinformowano w środę 3 listopada 2021 roku. W związku z tym wyrok w tej sprawie się uprawomocnił.

„Fryzjer” może trafić za kratki

Jak poinformował w lipcu 2022 roku Dominik Panek z „Bloga Piłkarska Mafia”, Sąd Okręgowy we Wrocławiu odmówił odroczenia wykonania kary orzeczonej względem Ryszarda F. Wniosek był uzasadniony kiepskim stanem zdrowia skazanego. Jednak biegły dopuszczony przez sąd wskazał, że nie ma żadnych przeciwwskazań, by „Fryzjer” nie mógł odbyć tej kary.

Orzeczenie ze środy 6 lipca jest nieprawomocne, a Ryszard F. może odwołać się do sądu wyższej instancji. Jeśli Sąd Apelacyjny kolejny raz odrzuci wniosek „Fryzjera”, to należy się spodziewać, że skazany zostanie wezwany do odbycia kary – informuje założyciel „Bloga Piłkarska Mafia”.

Czym zajmował się Ryszard F.?

Przypomnijmy, Ryszard F. znany jako „Fryzjer” był założycielem zorganizowanej grupy przestępczej, która miała działać od lipca 2003 roku do czerwca 2006 roku. Jej członkowie brali udział w ustawianiu wyników meczów, a swego czasu głośno było o tzw. liście Fryzjera zawierającej nazwiska sędziów, z którymi kontaktował się działacz.

Następstwem ujawnienia afery były procesy w sprawie działaczy, sędziów piłkarzy, a także klubów piłkarskich. W sprawę zamieszane były m.in. Korona Kielce i Arka Gdynia, a do korupcji dochodziło również w Zagłębiu Lubin, Pogoni Szczecin czy Widzewie Łódź. Do dziś skutki afery korupcyjnej odczuwa selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz, który był bliskim znajomym Ryszarda F. Mimo że trener nie został o nic oskarżony, a tym bardziej skazany, wielu wciąż nie wierzy w jego niewinność, o czym świadczy artykuł dziennikarza WP Szymona Jadczaka na temat 591 połączeń telefonicznych pomiędzy Michniewiczem a „Fryzjerem”,w okresie od 1 lipca 2003 r. do 12 lipca 2005 roku. W tym czasie trener był szkoleniowcem Lecha Poznań.

