Lech Poznań i Raków Częstochowa zagrają o Superpuchar Polski. O której mecz i gdzie śledzić transmisję?

Rokrocznie do rywalizacji o Superpuchar Polski stają zespoły, które w poprzednich rozgrywkach sięgały po mistrzostwo Polski i krajowy puchar. Najlepszą ekipą Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 okazał się Lech Poznań, a finałowe starcie Pucharu Polski wygrał Raków Częstochowa, przez co to właśnie te drużyny zobaczymy w sobotnim meczu o kolejne trofeum.

Superpuchar Polski. Lech Poznań i Raków Częstochowa w walce o trofeum

I chociaż Lech jest rekordzistą pod względem triumfów w Superpucharze, bo ma na swoim koncie sześć takich trofeów, to kibice klubu ze stolicy Wielkopolski od 2015 roku czekają na kolejne zwycięstwo. Raków Częstochowa z kolei wygrywał finał tylko raz, pokonując przed rokiem Legię Warszawa.

Przed tegorocznym starciem trudno wskazać jednoznacznego faworyta, tym bardziej że polskie drużyny dopiero 15 lipca zainaugurują sezon ligowy, a ich forma wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Szczególnie w przypadku Rakowa, który dopiero w drugiej połowie lipca rozpocznie rywalizację w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, a do tej pory rozgrywał tylko sparingi. Lech z kolei kilka dni temu ograł 1:0 Karabach Agdam w pierwszym starciu w ramach kwalifikacji do Ligi Mistrzów i mając w perspektywie rewanż za kilka dni, na sobotni finał szykuje rezerwowy skład.

Superpuchar Polski. O której mecz Lech – Raków? Transmisja TV i online

Mecz Superpucharu Polski między Lechem Poznań i Rakowem Częstochowa zostanie rozegrany w sobotę 9 lipca. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godz. 20:10, a transmisja spotkania będzie dostępna na antenie Polsatu oraz w serwisie Polsat Box Go.

