Zwrot akcji w sprawie Dawida Kownackiego. Polak wszystkich zaskoczył

Ostatnie pół roku Dawid Kownacki spędził na wypożyczeniu w Lechu Poznań. Napastnik miał za sobą zupełnie nieudane miesiące w Fortunie Duesseldorf, dlatego spróbował odbudować się w klubie, który ukształtował go pod względem piłkarskim. Jak się okazało, był to dobry ruch. 25-latek rozegrał 16 meczów, w których zdobył pięć bramek, a na koniec sezonu został mistrzem Polski. Kolejorz chciał go wykupić, jednak nie był w stanie sprostać warunkom, jakie postawił niemiecki zespół.

Przyszłość Dawida Kownackiego rozwiązana? Wyraźnie odżył

Media regularnie donosiły, że Dawidem Kownackim interesuje się wiele drużyn. Wydawało się więc, że dni polskiego napastnika w ekipie z 2. Bundesligi są już policzone i wkrótce definitywnie odejdzie z klubu. Nagle nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Polak pojechał wraz z drużyną na obóz przygotowawczy i okazał się jednym z najlepszych piłkarzy. 25-latek zaczął błyszczeć w sparingach, co sprawiło, że na ten moment Fortuna Duesseldorf nie ma zamiaru go sprzedawać.

W kilku spotkaniach towarzyskich Dawid Kownacki miał udział przy pięciu golach swojego zespołu. Pod tym względem żaden innych zawodnik nie może się z nim równać. Był najefektywniejszy. Nawet szkoleniowiec Daniel Thioune nie mógł się go nachwalić. – To ważne, gdy piłkarze są zaangażowani na 100 proc. Od pierwszego dnia przygotowań widzę w nim dużo jakości. Pokazał, że mu bardzo zależy – powiedział.

Według dziennikarzy niemieckiego dziennika „Bild” Polak ma renesans formy i ponownie zaczyna dobrze czuć się w Fortunie Duesseldorf. Dodają także, że działacze nie wykluczają przedłużenia umowy z polskim napastnikiem, ponieważ ta obowiązuje do końca czerwca 2023 roku.

Przypomnijmy, że 25-latek trafił do tej drużyny w styczniu 2020 roku. Zapłacono za niego blisko siedem milionów euro.

