Grzegorz Krychowiak wdał się w słowną przepychankę ze Zbigniewem Bońkiem. Nie zabrakło uszczypliwości

Słowna przepychanka między Grzegorzem Krychowiakiem i Zbigniewiem Bońkiem rozpoczęła się od postu zamieszczonego na Twitterze przez profil EkstraTrener. Administratorzy konta zapytali internautów o „najgorszy tekst”, jaki usłyszeli na turnieju z ust trenera.

Głos zabrał dziennikarz Marek Wawrzynowski, który przytoczył wypowiedź szkoleniowca podczas zgrupowania jednej z akademii Górnego Śląska. – Panowie, bez zabawy z tyłu – zwrócił się trener do siedmiolatków, a wspomnianą historię cytowaną przez Wawrzynowskiego udostępnił Zbigniew Boniek.

Krychowiak odpowiedział Bońkowi

Były prezes PZPN przyznał rację trenerowi, który w ten sposób zwrócił się do swoich podopiecznych. „W obronie potrzeba mądrych decyzji, zero ryzyka, odpowiedzialności. Bawić się można pod bramką przeciwnika. Nawyki trzeba zdobywać od najmłodszych lat” – przekonywał Boniek, na co odpowiedział Grzegorz Krychowiak.

Reprezentant Polski zwrócił byłemu szefowi polskiej federacji uwagę, że jeżeli ten używa w swoich wpisach sarkazmu, to powinien dodawać „buźkę” na końcu postu. „Taką uśmiechniętą, jak buźki 7-latków, które powinny się bawić piłką” – dodał, sugerując tym samym, że młodzi zawodnicy powinni przede wszystkim czerpać radość z treningów, a nie skupiać się na założeniach taktycznych. Na reakcję Bońka nie trzeba było długo czekać.

Boniek przypomniał Euro 2020

Były prezes PZPN postanowił przy okazji wypomnieć Krychowiakowi zachowanie w meczu ze Słowacją podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy, kiedy to pomocnik obejrzał czerwoną kartkę i osłabił drużynę. „Sarkazmu, drogi przyjacielu, mógłbym użyć po meczu ze Słowacją, ale wiesz, że jestem twardy, zarówno jak idzie i nawet wtedy, gdy są ciężkie chwile. Pozdrów Szejków i powodzenia” – napisał, dodając dwie emotikonki.

Wspomniane „pozdrowienia dla Szejków” to oczywiste nawiązanie do transferu Krychowiaka, który podpisał kontrakt z saudyjskim Al-Shabab.

twitterCzytaj też:

Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego. To nagranie wyciska łzy z oczu