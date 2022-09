Jarosław Bieniuk dla „Wprost”: W Lechii coś się rozjechało w szatni

Dariusz Tuzimek, „Wprost”: W miniony czwartek Lechia Gdańsk zwolniła trenera Tomasza Kaczmarka, z którym przecież wcześniej awansowała do rozgrywek o europejskie puchary. Zaskoczyła pana ta decyzja władz klubu?

Jarosław Bieniuk: I tak i nie. Nie była zaskakująca w tym sensie, że Lechii w tym sezonie totalnie nie szło. W lidze przegrywała mecz za meczem, jest ostatnia w tabeli Ekstraklasy, a jeszcze w lipcu odpadła z pucharów, po porażce u siebie z Rapidem Wiedeń 1:2. No widać było, że coś się w gdańskiej drużynie zacięło. Dobre wrażenie po poprzednim sezonie uleciało już kompletnie. Pogorszyła się atmosfera w drużynie, bo nie było wyników. A jak nie ma wyników to posadą najczęściej płaci trener. Natomiast zaskakujące było to jak szybko wyczerpało się zaufanie do trenera Kaczmarka. Cierpliwości starczyło na raptem półtora miesiąca…

No właśnie, a tak był chwalony: że młody, że ambitny, że przygotowany taktycznie, że ma świeże spojrzenie, itd. Wygląda na to, że tak „podrzucali, podrzucali i zapomnieli złapać.



Miałem okazję pracować z trenerem Kaczmarkiem i ja osobiście oceniam go bardzo dobrze. Kiedy trafił do Gdańska zaskoczył nas wszystkich w Lechii nie tylko swoim warsztatem trenerskim, ale nawet… charyzmą, co jest trochę zaskakujące u tak młodego człowieka. Pamiętam, że po pierwszej odprawie trenera Kaczmarka – na której byliśmy z Maciejem Kalkowskim jako członkowie sztabu – powiedziałem: „Atmosfera przedmeczowa jest tak podgrzana, że aż sam bym wyszedł powalczyć na boisku”, a byłem wówczas już wiele lat po zakończeniu kariery. I wtedy, na początku swojej pracy, Tomasz Kaczmarek na pewno miał dobry kontakt z drużyną. Teraz, w ostatnim czasie, wyglądało to tak, jakby coś się popsuło. Trudno mi z zewnątrz oceniać co ostatecznie nie zagrało. Ale na pewno takim najtrudniejszym momentem dla trenera jest okres przygotowawczy, gdy trzeba znaleźć nowe bodźce by pobudzić drużynę. I tu chyba coś nie zagrało.

No właśnie, bo jest faktem, że najlepszy okres w Lechii to trener Kaczmarek miał na samym początku swojej pracy, we wrześniu 2021 roku, bezpośrednio po tym jak przejął drużynę po Piotrze Stokowcu. Zespół wyselekcjonowany, przygotowany i ułożony. Kaczmarek dodał do tego „gotowca” swój pierwiastek ofensywny, wpuścił trochę świeżego powietrza do szatni i to ruszyło z kopyta.



Byłem w sztabie trenera Stokowca 3,5 roku i wiem, że jego drużyny były zawsze świetnie przygotowane. Obciążenia na treningach były wtedy duże i motorycznie tamta Lechia doskonale wyglądała. Piotr Stokowiec, co bardzo ważne, trzymał też szatnię twardą ręką. Przypomnijmy, że zaczął swoją pracę w Lechii od wyrzucenia Marco Paixao, żeby wprowadzić odpowiednią dyscyplinę w zespole. A teraz trener Kaczmarek miał konflikt z jego bratem – Flavio Paixao. Widać, że w szatni Lechii coś się rozjechało.

Bo to chyba jest najtrudniejsza szatnia do prowadzenia w całej Ekstraklasie. Pełna gwiazd i starszych zawodników, którzy lubią mieć sporo do powiedzenia w każdej kwestii: doboru taktyki, sposobu trenowania, a nawet zestawienia składu. Postawiłbym tezę, że próbowali wchodzić trenerowi na głowę.



W Lechii zawsze było wielu doświadczonych zawodników, ze znanymi nazwiskami, których nie prowadzi się łatwo. Teraz też tacy w drużynie są. Dlatego w Lechii potrzeba trenera z twardą ręką, który będzie umiał zdyscyplinować towarzystwo, mimo że nie wszystkim to się będzie podobało. Tak właśnie robił Stokowiec. Być może tego elementu doświadczenia zabrakło właśnie Tomaszowi Kaczmarkowi, bo z takimi wyzwaniami jeszcze nie miał okazji się mierzyć.

Prawda o Flavio jest taka, że dzisiaj ma on prawie 38-lat i młodszy już nie będzie. Nie jest zawodnikiem mobilnym, dynamicznym i trzeba mieć pomysł jak z takiego piłkarza korzystać, żeby nie szkodziło to drużynie. Widać obaj z trenerem Kaczmarkiem mieli odmienne wizje co do tego jak go wykorzystać. Zdaje się, że Portugalczyk wyobrażał sobie swoją rolę w drużynie jako bardziej istotną, niż tylko zmiennik wchodzący na końcówki spotkań.



W pewnym momencie wydawało się, że Tomasz Kaczmarek znalazł pomysł na Flavio. Stawiał go na pozycji numer 10, tuż za napastnikiem i wyglądało to w poprzednim sezonie bardzo obiecująco. No, ale kiedy teraz gruchnęła wieść, że Flavio będzie miał – decyzją trenera – odebraną opaskę kapitana drużyny, stało się jasne, że tym panom razem nie jest już po drodze.



Piłkarze zazwyczaj bardzo źle znoszą odebranie opaski kapitańskiej, czego przykład mieliśmy w reprezentacji, gdy Kubę Błaszczykowskiego w roli kapitana zastąpił Robert Lewandowski.

No źle znoszą, bo z reguły kapitanami są zawodnicy doświadczeni, z nazwiskiem i ugruntowaną pozycją. Jak się takiemu piłkarzowi odbiera opaskę to jest to sygnał o braku zaufania ze strony trenera. Wiem co mówię, bo sam przeżyłem taką sytuację w Widzewie. Tyle tylko, że tam nowy trener –po tym jak trafił do klubu – zarządził głosowanie w drużynie. Ja to głosowanie przegrałem jednym głosem i straciłem opaskę, co było dla mnie przykrą sytuacją. Ale wiedziałem już, że nowy szkoleniowiec nie wiąże ze mną nadziei na przyszłość i się nie myliłem. Więc Flavio też wiedział, że to jest – w pewnym sensie – jego być lub nie być w Lechii.

No ale jak to się dzieje, że w konflikcie trenera z zawodnikiem, zarząd klubu staje po stronie piłkarza, a nie trenera, którego sam wcześniej – z pełnym przekonaniem – zatrudnił?

Wydaje mi się, że trenerzy w Polsce nie cieszą się wielkim zaufaniem prezesów klubów, którzy chętniej posłuchają podszeptów piłkarzy niż wyjaśnień szkoleniowców. Oczywiście trenerzy popełniają błędy, ale – bądźmy szczerzy – takie zwolnienia do niczego nie prowadzą, są drogą na skróty. Tak jest prościej, bo łatwiej się pozbyć jednego trenera niż 25 zawodników. Ale żeby nie spłycić problemu, to warto się zastanowić skąd się w polskich drużynach biorą tak długotrwałe okresy spadku formy? Przecież nie dotyczy to jedynie Lechii. Ten sam problem przecież dotknął Lecha Poznań, czy w poprzednim sezonie Legię Warszawa. I mówimy tu o drużynach z pierwszej czwórki, które nagle grają tak, że nie można w nich poznać żadnego zawodnika. Bardzo dziwne są te dołki formy, ale skąd się to bierze, nie mam gotowej odpowiedzi. To materiał do analizy. Efekt w każdym razie jest taki, że jak drużynie nie idzie, podłapują to kibice, swoje dokładają też dziennikarze i za chwilę ciśnienie jest nie do uniesienia dla zawodników. Piłkarze tracą wtedy pewność siebie, grają nerwowo, boją się ryzykować. I kryzys trwa.



A prezesi czy właściciele, żeby oddalić od siebie oskarżenia, że coś zawalili, wolą zwolnić trenera. Tak kupują sobie trochę spokoju na trybunach i w mediach.





No przecież nie będą zwalniać sami siebie (śmiech). A poważnie mówiąc na pewno trzeba oddać Tomaszowi Kaczmarkowi to, że na początku swojej pracy w Gdańsku umiał tchnąć nowego ducha w drużynę, znaleźć nowe bodźce do jej rozwoju. Z czasem wprowadzał zmiany taktyczne. Na przykład jako parę defensywnych pomocników ustawił Macieja Gajosa i Jarosława Kubickiego, z którymi rozgrywanie piłki, budowanie akcji wyglądało bardzo dobrze. Lechia ostatecznie zajęła 4. miejsce i awansowała do pucharów. I nagle coś się zacięło. I to tak mocno, że do dziś się nie może odblokować.

No właśnie, w sobotnim meczu Lechia tylko zremisowała bezbramkowo z Wartą i nadal pozostaje ostatnią drużyną w tabeli Ekstraklasy. Co dalej? Dałby pan szansę dłużej poprowadzić drużynę Maciejowi Kalkowskiemu, który na razie ma status jedynie trenera tymczasowego?

Na pewno bym się nie spieszył z decyzją. Wiem, że Maciej Kalkowski ma prowadzić Lechię aż do przerwy na mecze reprezentacji, czyli jeszcze w dwóch następnych kolejkach. Chyba warto się dłużej zastanowić nad wyborem trenera i poszukać kogoś, kto poprowadzi Lechię przez kilka sezonów, a nie zatrudniać kogoś np. tylko do końca sezonu. Tu naprawdę warto dać sobie czas, zobaczyć jak funkcjonuje drużyna już bez trenera Kaczmarka. I mądrze wybrać nowego szkoleniowca, czego Lechii z całego serca życzę.