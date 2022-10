Karim Benzema laureatem Złotej Piłki. Wymowne słowa na temat rywalizacji z Robertem Lewandowskim

Złotą Piłkę 2022, która od teraz przyznawana jest za poprzedzający sezon, a nie rok, jak to wcześniej było, trafiła w ręce Karima Benzemy. Mimo że plebiscyt organizowany jest przez „France Football”, to ostatnim francuskim piłkarzem, który zdobył tę statuetkę, był Zinedine Zidane, który 17 października wręczył ją swojemu rodakowi.

Niestety Robert Lewandowski zajął czwarte miejsce. Wyprzedzili go Kevin de Bruyne z Manchesteru City i Sadio Mane z Bayernu Monachium (wcześniej Liverpool).

Karim Benzema o Robercie Lewandowskim: To znakomity napastnik

Dziennikarzom Wirtualnej Polski udało się porozmawiać ze zwycięzcą Złotej Piłki – Karimem Benzemą. Zawodnik Realu Madryt podkreślił klasę Roberta Lewandowskiego. – To znakomity napastnik, który doskonale wie, co ma robić, i robi to bardzo dobrze – powiedział Wirtualnej Polsce.

Francuski napastnik odniósł się do rywalizacji z kapitanem reprezentacji Polski, która – jego zdaniem – jest tworem mediów. – Nie chcę wdawać się w porównania. Nie myślę o rywalizacji z Lewandowskim, to wy ją trochę tworzycie. Ja koncentruję się na sobie, na tym, żeby ciągle poprawiać swoją grę, a nie patrzeć na innych – stwierdził.

Karim Benzema najstarszym laureatem Złotej Piłki od 1956 roku

Karim Benzema, który w grudniu skończy 35 lat, a w dniu gali miał 34 lata i 289 dni jest najstarszym zawodnikiem, który wygrał Złotą Piłkę od 1956 roku. Ten rekord jest w rękach pierwszego laureata tej prestiżowej nagrody wręczanej przez „France Football” – Stanleya Matthewsa, który swoją statuetkę odbierał mając 41 lat i 321 dni.

twitterCzytaj też:

Robert Lewandowski wyróżniony przez „France Football”. Polak został doceniony