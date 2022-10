Szokujące stwierdzenie Michała Probierza. Takie ma zdanie o polskich trenerach

Michał Probierz w ostatnich tygodniach kilkukrotnie dał się polskim kibicom we znaki. Najpierw zaskoczył wyznaniem, dotyczącym El Clasico. W programie „Prawda Futbolu” wyznał, że to „chore”, iż Polacy wykazują większe zainteresowanie tym, co dzieje się w Hiszpanii, niż na rodzimym podwórku. Następnie skomplementował Kacpra Kozłowskiego, nazywając go największym talentem, z jakim kiedykolwiek w swojej trenerskiej karierze miał do czynienia. Tym razem znów poruszył temat Hiszpanii, a konkretnie FC Barcelony, którą, jak twierdzi, Polscy trenerzy mogliby trenować.

Michał Probierz: „Polscy trenerzy poradziliby sobie w FC Barcelonie”

Selekcjoner reprezentacji Polski U-21 zalicza się do wąskiego grona trenerów, którzy w XXI w. mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności szkoleniowe za granicą. W sezonie 2011/12 Michał Probierz był trenerem Arisu Saloniki. 50-letni trener był gościem programu CANAL+ „Turbokozak”, podczas którego zapytano go, czy Polski trener dałby radę w FC Barcelonie. Odpowiedź była twierdząca.

– Uważam, że poradziłby sobie i nie miałby z tym problemów. Jak pracowaliśmy w Grecji, to z wieloma zawodnikami utrzymywaliśmy kontakt. Oni sobie bardzo to cenili – stwierdził Michał Probierz.

Michał Probierz o pewności siebie podczas gry za granicą

Szkoleniowiec odniósł się także do udzielonego wywiadu jakiś czas temu przez Roberta Lewandowskiego. Napastnik FC Barcelony wyznał wówczas, że po wyjeździe do Niemiec nie wiedział, jak bardzo trzeba być pewnym siebie. Michał Probierz zgodził się z jego słowami.

– To jest prawda. Dużo mi dał ten wywiad. My często zabijamy u tych chłopaków pewność siebie. Czasami jest to u nas odbierane jako arogancja, ale lepiej jak ktoś jest pewny siebie i aroganckim niż jak ma być takim ot tak – dodał trener kadry U-21.

