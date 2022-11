Kahn skomentował wyróżnienie dla Lewandowskiego. Zaskakujące słowa

Robert Lewandowskiod wielu lat prezentuje bardzo równy, wysoki poziom. Napastnik udowadnia swoją wartość rok w rok, co nie przechodzi bez echa. Napastnik reprezentacji Polski jest naprawdę bardzo skuteczny, co pokazują statystyki.

Przed miesiącem na gali wręczenia Złotej Piłki 34-latek otrzymał trofeum im. Gerda Muellera, czyli nagrodę dla najskuteczniejszego zawodnika poprzedniego sezonu w klubie i reprezentacji. W kampanii 2021/2022 ustrzelił łącznie 57 bramek dla Bayernu Monachium i reprezentacji Polski.

Złoty But dla Roberta Lewandowskiego

Z kolei w środę 9 listopada zawodnik FC Barcelony odebrał Złotego Buta, za liczbę strzelonych bramek jeszcze w barwach Bayernu Monachium. Kapitan reprezentacji Polski był najlepszym strzelcem minionego sezonu Bundesligi, w którym zdobył 35 bramek. Przypomnijmy, w za zeszły sezon napastnik Biało-Czerwonych również sięgnął po tę nagrodę, kiedy pobił legendarny rekord Gerda Muellera strzelając 41 goli.

Klasę Roberta Lewandowskiego doceniła legenda FC Barcelony – Carles Puyol. Hiszpan przyznał, że Polak jest „wspaniałym zawodnikiem”. – Jest bardzo kompletny i bardzo trudny do powstrzymania. Robert jest bardzo kompletny i to szczęście, że mamy go w LaLidze i w FC Barcelonie – podkreślił.

Oliver Kahn: Ta nagroda jest więcej niż zasłużona

Na temat wyróżnienia dla Polaka wypowiedział się również Oliver Kahn, cytowany na profilu Twitterowym dotyczącym Bayernu Monachium. Prezes mistrzów Niemiec w imieniu klubu pogratulował 34-latkowi tej nagrody. – Gratuluję Robertowi Lewandowskiemu Złotego Buta, którego zdobył po raz drugi. Ta nagroda jest więcej niż zasłużona – podkreślił były bramkarz.

twitterCzytaj też:

Robert Lewandowski odebrał prestiżową nagrodę. Nie dał szans rywalomCzytaj też:

Robert Lewandowski tłumaczy się ze swojego gestu. Zaskakujące słowa na temat swojego zachowania