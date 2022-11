Skandal w kadrze rywali reprezentacji Polski. Gwiazdor usunięty przez sprowadzanie prostytutek

Javier „Chicharito” Hernandez jest najskuteczniejszym piłkarzem w historii reprezentacji Meksyku. Jakiś czas temu w kadrze naszych grupowych przeciwników doszło do nieporozumień, przez co napastnik zdecydował się zakończyć karierę reprezentacyjną. Co prawda, w meksykańskich mediach co chwila pojawiają się spekulacje o jego rzekomym powrocie do reprezentacji, jednak nic takiego prawdopodobnie się nie stanie. Były gwiazdor, m.in. Manchesteru United czy Realu Madryt miał przedstawić warunki, na które nie przystali włodarze reprezentacji Meksyku. Jednak powody braku powołania mają drugie dno.

Chicharito sprowadził prostytutki na zgrupowanie kadry Meksyku

Napastnik Los Angeles Galaxy nie gra w drużynie narodowej od 2019 roku. Właśnie wtedy w mediach pojawiły się zdjęcia imprezujących piłkarzy po meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Jednym z nich był właśnie Chicharito, który, zgodnie z doniesieniami dziennikarza Jose Ramona Fernandeza, miał przyprowadzić na zgrupowanie dwie prostytutki.

Ten sam publicysta podał, że Javier Hernandez miał przeprosić za swoje zachowanie selekcjonera kadry, Gerardo Martino, jednak nie przyniosło to odpowiednich skutków.

— „Tata” (Gerardo Martino – red.) wyznał nam: „Chicharito dosłownie przywiózł dwie prostytutki”, podczas wycieczki do Nowego Jorku i to był koniec. Grupa odrzuciła go, bo skompromitował piłkarzy w oczach ich żon. Chodziło o to, że „mieli orgię”, i co jest jasne, ich kobiety się wściekły — tłumaczył José Ramón.

Piłkarze zbuntowali się przeciwko Chicharito

Według Jose Ramona Fernandeza piłkarze od razu sprzeciwili się zachciankom napastnika, a na dodatek Chicharito nie umiał w porę przeprosić za swoje zachowanie. Co więcej, jeszcze przed oficjalnym przyznaniem się do sprawy, Hernandez miał wszystkiemu zaprzeczać. Człowiek odpowiedzialny za załatwienie sprawy został zwolniony z pracy w federacji Meksyku.

Javier Hernandez zapowiedział, że wróci do kadry, tylko pod warunkiem, jeśli odejdą z niej: Andres Guardado, Guillermo Ochoa, Hector Moreno i Hector Herrera, a na dodatek otrzyma opaskę kapitana.

