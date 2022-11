Leo Messi nie ma zamiaru oszczędzać reprezentacji Polski. „Będziemy walczyć o tytuł”

Dla Leo Messiego ten mundial będzie wyjątkowy. Jakiś czas temu Argentyńczyk wyznał, że nadchodzące mistrzostwa świata w Katarze będą jego ostatnimi w karierze, zatem bez wątpienia będzie chciał podejść do nich w jak najlepszej formie. Patrząc na jego dotychczasowe spotkania w barwach PSG, można być optymistą, choć dla Polaków nie jest to dobra informacja, ponieważ Argentyńczycy są naszymi grupowymi rywalami. „Albicelestes” polecą na mundial w nieco okrojonym składzie, jednak wystarczająco dobrym, by walczyć o najwyższy cel.

Leo Messi: Będziemy walczyć o tytuł

Legenda FC Barcelony udzieliła wywiadu magazynowi „Ole”. Messi wciąż ma z tyłu głowy przegraną z Francuzami w 1/8 finału na rosyjskim mundialu w 2018 roku, dlatego teraz będzie chciał przede wszystkim skupić się na tym, by jak najlepiej wejść w mistrzostwa świata.

– Będziemy walczyć tytuł, ale nie mamy gwarancji, że zostaniemy mistrzami świata. Myślenie o 1/8 finału jest błędem. Trzeba skupić się na pierwszym meczu. Ważne jest, żeby dobrze wystartować i wygrać trzy spotkania fazy grupowej. W Mistrzostwach Świata zawsze dzieje się coś nieoczekiwanego – powiedział napastnik PSG.

Leo Messi wspomina swój pierwszy mundial

Po raz pierwszy siedmiokrotny zdobywca Złotej Piłki zagrał na mistrzostwach świata w Niemczech w 2006 roku. Miał wówczas zaledwie 19 lat, jednak już wtedy było wiadome, że rośnie jedna z największych gwiazd światowej piłki. Dziś Leo Messi jako doświadczony piłkarz wie, co jest kluczowe do osiągnięcia ostatecznego sukcesu.

– Byłem bardzo młody, kiedy pierwszy raz grałem na mundialu. Natomiast w 2014 poszło nam bardzo dobrze. To było niezapomniane przeżycie, które bardzo mi się podobało. Stało się dla mnie jasne, że najważniejsze jest posiadanie silnej i zjednoczonej grupy, która na dłuższą metę doprowadzi cię do ważnego celu. Dzisiaj widzę wiele podobieństw między naszym zespołem a drużyną z 2014 roku – zaznaczył Argentyńczyk, dodając, że wygranie pierwszego meczu to najlepszy sposób na rozpoczęcie mistrzostw świata i ma fundamentalny wpływ na resztę turnieju.

Przypomnijmy, że Argentyna jest zwycięzcą zeszłorocznego Copa America, w którym pokonała Brazylię 1:0. Polacy zmierzą się z „Albicelestes” 30 listopada o godz. 20.00.

Czytaj też:

W FC Barcelonie może dojść do wielkich zmian. Klub już nad tym pracujeCzytaj też:

Robert Lewandowski powiedział, co sądzi o Leo Messim. Nie owijał w bawełnę