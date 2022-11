Tajemnicza śmierć 23-letniego piłkarza. Grał w polskiej lidze

23-latek został odnaleziony przez policjantów w okolicach New Parks w Leicester. Od 10 listopada rodzina nie miała z nim kontaktu, więc zgłosiła zawiadomienie na policję. W 2021 roku Rheiss Mclean dołożył dużą cegiełkę do wywalczenia przez LKS Cosmos Nowotaniec awasu do IV ligi podkarpackiej. Wiadomość o jego śmierci błyskawicznie dotarła do przedstawicieli klubu i obiegła media społecznościowe.

Nie żyje były piłkarz LKS-u Cosmos Nowotaniec

Dokładna przyczyna śmierci mężczyzny nie została jeszcze podana. Poprzedni sezon w jego wykonaniu był znakomity, a jego średnia bramek imponowała nawet zawodnikom rywali podkarpackiej okręgówki.

W 26 spotkaniach zdobył 23 bramki. Sekcja zwłok piłkarza zapowiedziana jest na najbliższe dni i jeszcze nie ma podstaw, by jego śmierć zaliczana była do grona podejrzanych.

LKS Cosmos Nowotaniec wydał oświadczenie

Kiedy informacja o śmierci Rheissa Mcleana dotarła do biura LKS-u Cosmos Nowotaniec, od razu zdecydowano się na poinformowanie fanów o zaistniałych okolicznościach. W mediach społecznościowych pojawiło się oficjalne oświadczenie.

„W ostatnich dniach otrzymaliśmy smutną informację. Odszedł nasz były zawodnik Rheiss Carlmark Mclean. Popularny »Risse« występował w naszym klubie w rundzie wiosennej sezonu 2020/21 oraz jesiennej sezonu 2021/22 dokładając cegiełkę do awansu do IV ligi podkarpackiej. Ten wyróżniający się ofensywny pomocnik rozegrał w naszych barwach 26 meczów i strzelił w nich 23 gole. Zarząd, zawodnicy oraz kibice klubu składają najszczersze wyrazy współczucia dla rodziny” – napisali przedstawiciele LKS Cosmos Nowotaniec na Facebooku.

