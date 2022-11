Poznaliśmy pary 1/4 Pucharu Polski. W losowaniu wziął udział Matty Cash

Tegoroczna edycja Pucharu Polski obfituje w niespodzianki, a świadkami jednej z nich byliśmy już w pierwszej rundzie, kiedy to Widzew Łódź odpadł po meczu z KKS-em Kalisz. W drugiej rundzie z rozgrywkami pożegnało się z kolei Zagłębie Lubin, które uległo 0:1 Motorowi Lubin.

Z marzeniami o trofeum na tym etapie rozgrywek pożegnała się także inna ekipa z Ekstraklasy, a mianowicie Warta Poznań. Drużyna ze stolicy Wielkopolski przegrała z Sandecją Nowy Sącz i dołączyła do niechlubnego grona zespołów, które odpadły po meczach z niżej notowanymi rywalami.

Puchar Polski. Osiem drużyn gra dalej

Niespodzianek nie brakowało również w 1/8 finału. Górnik Zabrze przegrał po rzutach karnych z pogromcą Widzewa, czyli KKS-em Kalisz. Piast Gliwice także pożegnał się z rozgrywkami, ulegając Górnikowi Łęczna. Powodów do dumy nie ma Radomiak Radom, który przegrał z Lechią Zielona Góra.

Do dalszego etapu Pucharu Polski zakwalifikowały się za to Legia Warszawa, Raków Częstochowa i Śląsk Wrocław, które w ćwierćfinale będą broniły honoru klubów z Ekstraklasy. Tego, z kim w walce o awans zmierzą się wspomniane drużyny, dowiedzieliśmy się w niedzielny wieczór, kiedy to w Dosze, gdzie trwają mistrzostwa świata, przeprowadzono losowanie, w którym wziął udział powołany do reprezentacji Polski Matty Cash.

Puchar Polski. Pary 1/4 finału

KKS 1925 Kalisz – Śląsk Wrocław

Lechia Zielona Góra – Legia Warszawa

Pogoń Siedlce – Górnik Łęczna

Motor Lublin – Raków Częstochowa

Mecze ćwierćfinałowe Pucharu Polski zostaną rozegrane 28 lutego oraz 1 i 2 marca.

