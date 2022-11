Oranje uniknęli wpadki. Piorunująca końcówka meczu Senegal – Holandia

Choć Holandia była uważana za faworyta w starciu z Senegalem, miała ogromne problemy z wywalczeniem trzech punktów. Drużyna Louisa van Gaala przeważyła szalę na swoją korzyść dopiero pod koniec potyczki.

Mało konkretów w pierwszej połowie meczu Senegal – Holandia

Niemal od pierwszego gwizdka na boisku działo się sporo, bo Lwy Terangi rozpoczęli bardzo odważnie. To ten zespół zaatakował jako pierwszy, ale mało brakowało, by szybko został skarcony. Na ich szczęście rywale zmarnowali dwie doskonałe okazje. Najpierw Gakpo podawał, zamiast strzelać, co było fatalnym wyborem, a potem de Jong nie oddał uderzenia sytuacji sam na sam, bo też zaczął szukać dogrania do kolegi. W międzyczasie w dogodnej okazji spudłował też Sarr.

Mimo że drużyna Louisa van Gaala bardzo starała się przejąć inicjatywę, nie potrafiła przekuć posiadania piłki na stwarzanie groźnych okazji. Kolejną składną akcję przeprowadzili dopiero około 40. minuty. Nawet wtedy jednak Berghuis nawet nie trafił w światło bramki. Za moment z kolei w ostatniej chwili Ake uratował Oranje przed utratą gola. Do przerwy wynik się jednak nie zmienił.

Mundial 2022. Andries Noppert ratował Oranje

Po wznowieniu gry niestety niewiele się zmieniło. Mecz toczył się w rytmie cios za cios, aczkolwiek nikt nie potrafił zadać na tyle mocnego, by jakkolwiek zranić drużynę przeciwną. Zawsze albo brakowało ostatniego podania, albo obiecujące strzały były blokowane przez obrońców. Tak jak na przykład ten Berghuisa, który po rykoszecie poleciał w aut bramkowy.

Dopiero w 65. minucie obejrzeliśmy naprawdę groźną akcję, którą przeprowadziła ekipa z Afryki. Dia dostał wtedy prostopadłe podanie, wbiegł w pole karne i mimo asyst van Dijka oddał strzał z trudnością obroniony przez Nopperta. Skończyło się jedynie na nieudanym rzucie rożnym. Golkiper kapitalnie spisał się też w akcji z 73. minuty, gdy mimo zasłonięcia popisał się refleksem przy próbie Gueye’a.

Cody Gakpo i Davy Klaassen rozstrzygnęli mecz Senegal – Holandia

Holandia dopięła swego dopiero na kilka minut przed końcem de Jong. Senegalczycy popełnili wówczas dwa błędy. Po pierwsze – nikt nie doskoczył do ustawionego po lewej stronie pomocnika Barcelony, w związku z czym ten mógł idealnie wymierzyć dośrodkowanie. Po drugie – Gakpo urwał się spod krycia, uprzedził bramkarza i strzelił gola głową. W ostatniej minucie doliczonego czasu gry Klaassen jeszcze wykorzystał kontrę i ustalił wynik starcia na 2:0.

