Media: Tam może zagrać Cristiano Ronaldo. W grę wchodzą dwa kluby

Manchester United we wtorek 22 listopada za pośrednictwem swojej strony internetowej ogłosił, że Cristiano Ronaldo przestał być zawodnikiem pierwszego zespołu. „Cristiano Ronaldo opuści Manchester United za porozumieniem stron ze skutkiem natychmiastowym” – brzmiał komunikat w tej sprawie. „Klub dziękuje mu za jego ogromny wkład w ciągu dwóch okresów na Old Trafford, zdobycie 145 bramek w 346 występach i życzy mu oraz jego rodzinie wszystkiego, co najlepsze na przyszłość” – dodawano.

Ronaldo odchodzi z Manchesteru United

Rozwiązanie kontraktu CR7 to oczywiście następstwo jego wywiadu dla „The Sun”. Zawodnik przyznał w nim, że nie szanuje trenera Erika ten Haga, skrytykował władze klubu oraz kilku byłych kolegów z drużyny. Opowiedział też o swojej rodzinnej tragedii i braku zrozumienia ze strony United. „Kocham Manchester United i kocham kibiców, to nigdy się nie zmieni. Uznałem, że nadszedł właściwy czas dla mnie, abym poszukał nowego wyzwania” – napisał w swojej ostatniej wiadomości do kibiców.

Gdzie zagra Cristiano Ronaldo?

Nie wiadomo jeszcze, gdzie Ronaldo zagra po mundialu. Na jego decyzję poczekamy prawdopodobnie do momentu, aż zakończy się turniej w Katarze. Napastnik zapowiedział już, że jeśli jego kraj wygra całą imporezę, to on sam nie będzie już kontynuował kariery. – Chcę grać w piłkę jeszcze dwa lub trzy lata, maksymalnie. Chcę skończyć w wieku 40 lat. To dobry wiek, ale nie znamy przyszłości i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy – mówił Piersowi Morganowi.

Kierunek dla Ronaldo to Anglia lub Arabia Saudyjska?

Hiszpańska „Marca” spekuluje, że portugalski snajper „bardzo poważnie rozważa” transfer do Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie jednak miałby nadal myśleć o grze w Anglii, w Premier League. – Bardzo poważnie rozważa transfer do Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk jest rozdarty między Newcastle a Al-Nassr – podali hiszpańscy dziennikarze. Najbliższy mecz, w którym Ronaldo może wybiec na boisko, to spotkanie pomiędzy Portugalią i Ghaną na mundialu. Do meczu dojdzie w czwartek 24 listopada.

