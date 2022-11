Cristiano Ronaldo zawieszony za swoje zachowanie. Wyjazd z Anglii mu nie pomoże

Cristiano Ronaldo we wtorek 22 listopada za porozumieniem stron rozwiązał kontrakt z Manchesterm United. Według medialnych doniesień ma propozycje z różnych krajów. Możliwe więc, że w drugiej połowie sezonu nie zobaczymy go już nawet w Premier League.

Ronaldo ukarany za zachowanie w meczu Premier League

Portugalczyk zdążył jeszcze poznać karę za swój wybryk w meczu z Evertonem. Napastnik miał wytrącić jednemu z kibiców smartfona z ręki. Choć nie przyznawał się do winy, FA postanowiła zawiesić go na dwa mecze i dołożyć grzywnę w wysokości 50 tys. funtów. Oficjalna decyzja w tej sprawie ma zostać ogłoszona w środę 23 listopada.

Nawet jeśli Ronaldo zmieni ligę, to i tak przepisy piłkarskie nie pozwolą mu uniknąć kary. W każdym klubie, do którego przejdzie, będzie musiał odczekać dwa mecze o stawkę. Obecnie CR7 przebywa na zgrupowaniu kadry narodowej w Katarze. Portugalia pierwszy mecz na turnieju rozegra w czwartek 24 listopada, a jej przeciwnikiem będzie Ghana.

Gdzie zagra Cristiano Ronaldo?

Nie wiadomo jeszcze, gdzie Ronaldo zagra po mundialu. Na jego decyzję poczekamy prawdopodobnie do momentu, aż zakończy się turniej w Katarze. Napastnik zapowiedział już, że jeśli jego kraj wygra całą imprezę, to on sam nie będzie już kontynuował kariery. – Chcę grać w piłkę jeszcze dwa lub trzy lata, maksymalnie. Chcę skończyć w wieku 40 lat. To dobry wiek, ale nie znamy przyszłości i nigdy nie wiadomo, co się wydarzy – mówił Piersowi Morganowi.

Kierunek dla Ronaldo to Anglia lub Arabia Saudyjska?

Hiszpańska „Marca” spekuluje, że portugalski snajper „bardzo poważnie rozważa” transfer do Arabii Saudyjskiej. Jednocześnie jednak miałby nadal myśleć o grze w Anglii, w Premier League. – Bardzo poważnie rozważa transfer do Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk jest rozdarty między Newcastle a Al-Nassr – podali hiszpańscy dziennikarze. Najbliższy mecz, w którym Ronaldo może wybiec na boisko, to spotkanie pomiędzy Portugalią i Ghaną na mundialu. Do meczu dojdzie w czwartek 24 listopada.

