Fornalik wraca do Ekstraklasy. Były trener reprezentacji znalazł klub

Po ponad pięciu latach pracy w Piaście Gliwice Waldemar Fornalik 27 października zdecydował się na zmianę, ustępując miejsca Aleksandarowi Vukoviciowi. Już kilka dni później Przegląd Sportowy Onet donosił, że może przejść do Zagłębia Lubin. Jak się okazało, tamte informacje znalazły swoje potwierdzenie we wtorek 29 listopada. W oficjalnym oświadczeniu na stronie klubu poinformowano, że kontrakt tego szkoleniowca będzie obowiązywał do 30 czerwca 2024 roku.

Fornalik: Dziękuję za zaufanie

— Bardzo dziękuję władzom klubu za podjętą decyzję i tym samym za zaufanie, jakim mnie obdarzono. Liczę, że nasza wspólna praca doprowadzi do tego, że wszyscy ludzie związani z Zagłębiem Lubin będą usatysfakcjonowani — poinformował media nowy trener KGHM Zagłębia Lubin. Fornalik obejmie nową posadę dopiero po zakończeniu rundy jesiennej Ekstraklasy. Jego nowy zespół z 17 punktami na koncie zajmuje odległą, 15. lokatę w tabeli i w ostatnich meczach odniósł 5 porażek z rzędu. Z kolei Piast Gliwice znajduje się na miejscu 16.

Prezes Zagłębia: Znamy jego atuty

Kilka słów na temat nowego trenera wypowiedział również prezes Zagłębia, Michał Kielan. — Proces wyboru trenera był przez nas dokładnie zaplanowany i zrealizowany. Rozmawialiśmy z kilkoma kandydatami, chcąc poznać ich koncepcje na zespół, na jego rozwój, styl gry czy kwestie wprowadzania młodzieży. Wszyscy byliśmy zgodni co do jednego — Zagłębie stać na zdecydowanie więcej. Jestem bardzo zbudowany poziomem wszystkich spotkań. Naszym numerem jeden na liście od początku był trener Waldemar Fornalik. Doskonale znamy jego atuty — zapewniał.

Waldemar Fornalik. Sylwetka na stronie klubu

Waldemar Fornalik urodził się 11 kwietnia 1963 roku w Myślenicach. Jako piłkarz przez całą swoją karierę występował w Ruchu Chorzów, dla którego rozegrał ponad 200 spotkań. W późniejszym czasie był także dwukrotnie szkoleniowcem śląskiego klubu – najpierw w latach 2009-2012, a następnie 2014-2017, prowadząc „Niebieskich” łącznie w 215 oficjalnych spotkaniach. Razem z Ruchem doświadczony trener zdobył wicemistrzostwo Polski, zajął 3. miejsce w Ekstraklasie, a także dwukrotnie dotarł do finału Pucharu Polski. Swój największy trenerski sukces Waldemar Fornalik świętował jednak w Gliwicach, gdzie razem z drużyną Piasta sięgnął po mistrzostwo kraju w sezonie 2018/2019, natomiast rok później wywalczył brązowy medal, zajmując trzecią lokatę w rozgrywkach Ekstraklasy.

10 lipca 2012 roku Fornalik został selekcjonerem reprezentacji Polski. Na pierwszy mecz w nowej roli czekał do 15 sierpnia – wówczas biało-czerwoni zmierzyli się w towarzyskim meczu z Estonią. Pracował z kadrą przez ponad rok. Po raz ostatni jako trener drużyny narodowej wystąpił 15 października 2013 roku w spotkaniu z Anglią na stadionie Wembley w Londynie. Łącznie poprowadził naszą reprezentację w 18 meczach.

