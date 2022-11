Walijczycy pokonani przez Anglików. Kosmiczny mecz Rashforda

Dziękuję za śledzenie naszej relacji na żywo. Zapraszam i zachęcam do następnych! Koniec! Walia — Anglia 0:3. 90. min. + 4 Aut dla Anglii. 90. min. + 4 Anglicy prowadzą atak. Zablokowany strzał Fodena. 90. min. + 1 Groźna szansa Anglików po rzucie rożnym. John Stones przestrzelił z kilku metrów. To mogło być 0:4! 90. min. + 1 Sędzia doliczył 4 minuty. 90. min. Akcja Anglików. Roberts wybija piłkę na aut. 89. min. Anglia się nie spieszy. Defensorzy spokojnie rozgrywają piłkę. 88. min. Walia zmów zagrała nieczysto. Na murawę po faulu padł John Stones. 87. min. Faul dla Anglii na ich połowie. 87. min. Kiefer Moore otrzymał piłkę z lewej strony i chybił uderzeniem z linii pola karnego. 86. min. Walia nie daje wyjść Anglikom z własnej połowy. 85. min. Anglia atakuje pozycyjnie. 84. min. Walia atakuje. Strzał Colwilla ponad bramką. 84. min. Wilson uderzył w mur i mamy aut. 83. min. Faul blisko pola karnego Anglii. Kiefer Moore leży na boisku. 82. min. Piłka na połowie Walii. Defensorzy szukają okazji do rozegrania piłki. 81. min. Niestety Allen nie jest w stanie grać dalej. Zastępuje go Colwill. 80. min. Sędzia zatrzymuje grę. Joe Allen ma problem zdrowotny. 78. min. Groźna akcja Anglii i strzał! Broni Ward. 77. min. Zmiana w składzie Walii. James zszedł, w jego miejscu pojawił się Wilson. 76. min. Walia skutecznie powstrzymuje atak Anglii. 76. min. Autor dwóch bramek, Marcus Rashford został zastąpiony Jackiem Grealishem. 75. min. Anglicy rozgrywają piłkę blisko swojego pola karnego i wywalczyli aut. 74. min. Phil Foden kuleje. Źle ułożona stopa. 73. min. Kolejna kontra Walii. Defensorzy Anglii oddalają zagrożenie. 72. min. Rashford ponownie uderzył na bramkę Walijczyków, ale sparował piłkę na korner Ward. 71. min. Futbolówka na połowie Walii. 70. min. Walia szuka sposobu na wyprowadzenie akcji. Długa piłka na prawą stronę, ale po przyjęciu Johnson niedokładnie dograł do Moore'a. 69. min. RASHFORD I GOOOOOOOOOL!!!! ON JEST DZISIAJ NIESAMOWITY!! 68. min. Walia stara się zastosować pressing, ale piłkarze Southgate'a wyprowadzili kontrę. 67. min. Aut dla Anglii. 66. min. Luke Shaw out, Kieran Trippier in! 65. min. Anglia nie odpuszcza i ciągle pressuje Walijczyków. Sędzia odgwizdał spalonego Marcusa Rashforda. 64. min. Walijczyk jest w stanie wrócić na boisko. 63. min. Rodon zderzył się głową z Wilsonem i leży na boisku. Interweniują służby medyczne. 63. min. Anglia rozgrywa atak pozycyjny. 62. min. Pomocnik Liverpoolu długo nie podnosił się z murawy, ale jest w stanie kontynuować grę. 61. min. Aaron Ramsey obejrzał żółtą kartkę za faul na Jordanie Hendersonie. 60. min. Walia rozgrywa piłkę na własnej połowie. Anglia stosuje pressing. 59. min. Niestety lewy defensor Walijczyków nie jest w stanie kontynuować gry. W jego miejsce wszedł Morel. 58. min. Ben Davies leży na murawie. Interweniują medycy. 57. min. Potrójna zmiana Anglików. Schodzą Kane, Walker i Rice. Zastąpili ich Wilson, Phillips oraz Alexander-Arnold. 56. min. Spalony. Od rzutu wolnego Anglia. 56. min. Moore uderzył zza pola karnego. Piłka odbiła się od Maguire'a i o włos nie wpadła po rykoszecie do siatki, ale Pickford sparował ją na róg. 55. min. Piłka znów na połowie Synów Albionu. Ramsey dośrodkował, ale piłka minęła atakujących. Daniel James uderzył z lewej strony boiska obok bramki. 54. min. Walijczycy próbują atakować lewą stroną. Maguire wybił piłkę na aut. 53. min. Walia nie może się otrząsnąć po dwóch błyskawicznych ciosach. Kolejna kontra zakończona faulem. 51. min. SZOK!!! KOLEJNA KONTRA I GOL!! FODEN!!!!! 50. min. GOOOOOOOOOOL!!!!!!! RASHFORD!!!!!!!!!! 49. min. Do piłki ustawiają się Shaw, Rashford i Henderson. Odległość do bramki wynosi ok. 25. metrów. 48. min. Synowie Albionu atakują od lewej strony. Foden faulowany blisko pola karnego. 47. min. Faul w ataku Johnsona. Rzut wolny dla Anglii. 46. min. Anglia już próbowała szybkiego ataku prawą stroną, ale Marcus Rashford nie dotarł do piłki. 46. min. Rozpoczynamy drugą połowę! Gareth Bale zmieniony. W jego miejsce wszedł Johnson. Wyraźna przewaga Anglików na razie nie przyniosła większych efektów. Musimy liczyć na lepszą drugą połowę w wykonaniu obu ekip!



Przerwa! Sędzia wysyła zawodników do szatni. Wrócimy do was za kwadrans! 45. min. + 5 Strzał Allena ponad bramką Pickforda. 45. min. + 5 Aut dla Walii blisko pola karnego Anglii. 45. min. + 4 Ampadu padł na murawę, sędzia nakazuje wznowienie gry. 45. min. + 3 Uderzenie głową Stonesa, ale Ward łapie piłkę w ręce. 45. min. + 3 Strata Allena, Kane uderzył i wywalczył rzut rożny dla swojej drużyny. 45. min. + 2 Walia szuka możliwości ataku, jednak szybko traci piłkę. 45. min. + 1 James faulowany w środku boiska. 45 min. + 1 Sędzia dolicza 5 minut do podstawowego czasu gry. 45. min. Walia oddala niebezpieczną sytuację Anglii. 44. min. Anglia ponownie atakuje pozycyjnie. Zagrożenie w polu karnym. Roberts wybija na rzut rożny. 44. min. Kane nieprzepisowo powstrzymany przez Ramseya. Faul. 43. min. Maguire zaryzykował kros w stronę Fodena, ale był za głęboki i Walia rozpocznie od bramki. 42. min. Podopieczni Garetha Southgate'a wycofali piłkę na własną połowę. 42. min. Dośrodkowanie Fodena wybite przez Rodona. Aut dla Synów Albionu. 41. min. Nie było większego zagrożenia. Kolejny rzut rożny dla Anglików. 40. min. Kontra Anglii. Rashford próbował podać do Kane'a, ale obrońca wybił piłkę na korner. 40. min. Bale dalekim rzutem z autu wznowił spotkanie, ale ponownie nie było zagrożenia. 39. min. Rashford uderzył nożycami! Obok bramki. 39. min. Walia spróbowała ataku pozycyjnego blisko pola karnego Anglików, ale została powstrzymana. 38. min. Strzał Fodena ponad bramką po ładnej i składnej akcji Anglików! 37. min. Anglia rozpoczyna grę od rzutu z autu po chwili przerwy. Piłka wrzucona w pole karne, ale Stones fauluje przeciwników. Rozpoczną Walijczycy. 35. min. Konieczna jest zmiana. Roberts zastępuje Williamsa. 34. min. Williams leży na murawie, interwencja służb medycznych. 34. min. Walker w pole karne, ale defensywa Walii oddala zagrożenie. 33. min. Rashford niedokladnie do Hendersona i przejęcie piłki przez Walię. 31. min. Maguire'a pokusił się o rajd w pole karne przeciwnika, ale jego dośrodkowanie było za silne. 31. min. Synowie Albionu atakują prawą stroną. 30. min. Walia odzyskuje piłkę, ale Anglicy nie dają im atakować. 29. min. Daniel James obejrzał żółtą kartkę za faul na Johnie Stonesie. 29. min. Aaron Ramsey fauluje Harry'ego Kane'a. 28. min. Walia straciła piłkę na połowie przeciwników, ale próbę kontry Anglii dobrze powstrzymali defensorzy. 28. min. Aut dla Walii przy środkowej linii murawy. 27. min. Ben Davies faulowany przez Phila Fodena. 27. min. Walia oddala zagrożenie, jednak niedokładne przyjęcie piłki w bocznej strefie boiska sprawia, że Anglicy ponownie zaczną od rzutu z autu. 26. min. Anglia konstruuje atak pozycyjny. 26. min. Arbiter wznawia grę rzutem sędziowskim. 25. min. Chwilowa przerwa w grze. Zawodnicy uzupełniają płyny. 24. min. Dośrodkowanie minęło Maguire'a, ale dobił do niej Rashford, który mocnym uderzeniem zza pola karnego trafił w głowę przeciwnika. Interwencja służb medycznych. 23. min. Jordan Henderson faulowany z prawej strony boiska. Rzut wolny dla Anglii. 23. min. Rzut z autu dla Anglii blisko pola karnego przeciwników. 22. min. Dośrodkowanie w pole karne Walii, ale nie trafiło ono do Hendersona. 22. min. Anglia w ataku pozycyjnym. 20. min. Walia nie może przebić się przez defensywę reprezentacji Anglii. Piłka ponownie pod nogami Maguire'a. 19. min. Próba kontry ze strony Walii. Aut z lewej strony boiska. 18. min. Odległość do bramki wynosi ok. 25 metrów. Dośrodkowanie Luke Shawa na głowę Harry'ego Maguire'a, ale ten nie trafił w bramkę. 17. min. Anglicy mają rzut wolny przy polu karnym. Harry Kane faulowany. 16. min. Walka z prawej strony boiska przy polu karnym. Kyle Walker wrzuca futbolówkę z autu. 16. min. Bramkarz Walii niedokładnie wybił piłkę z autu bramkowego. Mamy rzut z autu Anglików. 15. min. Do piłki ustawili się Shaw i Rashford. Dośrodkował ten pierwszy, Walijczycy wybili ją przed pole karne, ale ta trafiła pod nogi Fodena, który fatalnie chybił. 14. min. Anglia wyraźnie przeważa. Williams zagrał piłkę ręką i mamy rzut wolny z lewej strony boiska. 13. min. Po długim podaniu prawego defensora Walii Jordan Pickford łapie piłkę w ręce. 12. min. Piłka na połowie Anglików. 11. min. Kyle Walker przejął piłkę z prawej strony, podał przed pole karne do Hendersona, ten dośrodkował w pole karne, ale zagrożenie zostało oddalone. 10. min. Pierwsze poważne zagrożenie Anglików. Marcus Rashford wyszedł sam na sam z bramkarzem, jednak nie wykorzystał sytuacji! 9. min. Walia rozgrywała piłkę od tyłu, ale piłka w stronę Daniela Jamesa okazała się za mocna i wylądowała na aucie. 8. min. Walia uciekła z własnej połowy, próbując długiego podania, ale piłka szybko została przejęta przez defensywę Anglików. 8. min. Harry Kane padł na murawę, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. 7. min. Aut dla Anglii z prawej strony boiska. 6. min. Rzut wolny dla Walii na ich połowie. 6. min. Aut dla Anglii. 5. min. Długa piłka w stronę Marcusa Rashforda, jednak sędzia przerywa grę. Futbolówka opuściła boisko. 4. min. Synowie Albionu wycofali futbolówkę. 3. min. Marcus Rashford wbiegł z piłką w pole karne, ale została mu odebrana. 3. min. Anglia spokojnie buduje atak od tyłu. Piłka z lewej strony boiska. 2. min. Smoki wycofały piłkę pod własne pole karne. Po wybiciu do przodu przejęli ją Anglicy. 1. min. Walijczycy rozpoczną od rzutu z autu z lewej strony boiska. 1. min. Podczas odliczania do pierwszego gwizdka obie ekipy klęknęły. 1. min. Zaczęli! Przy piłce reprezentanci Walii! 19:57 Realizator pokazuje składy bohaterów dzisiejszego wieczoru. 19:56 Teraz swój hymn śpiewają Anglicy! 19:54 Czas na hymn Walii! 19:53 Piłkarze już w tunelu gotowi do boju o awans do fazy pucharowej mundialu! 19:42 A tak wyjdą na mecz z Anglią reprezentanci Walii.



19:42 Taki skład na mecz z Walią wybrał Gareth Southgate.



19:42 Zapraszamy na relację na żywo z meczu Walii z Anglią. Początek spotkania o godz. 20:00, a nasza relacja wystartuje o godz. 19:50.

Reprezentacja Walii nie może być zadowolona z własnych poczynań po dwóch pierwszych kolejkach. Remis po rzucie karnym z USA 1:1 oraz porażka z Iranem 0:2 nie były wynikami, jakie sobie wymarzył selekcjoner Rob Page. W nieco lepszych nastrojach podeszli do tego spotkania zawodnicy z Anglii, którzy mieli 4 punkty na koncie, ale z USA zagrali bardzo wątpliwie i zremisowali 0:0. Ostatnia kolejka fazy grupowej grupy B zapowiadała się bardzo emocjonująco.

Mundial 2022. Walia gra nie tylko o awans

Jeszcze przed rozpoczęciem mundialu w Katarze reprezentacja Walii była stawiana przez wielu ekspertów na całym świecie w gronie czarnych koni rozgrywek. W ostatnich turniejach kadra, której kapitanem jest Gareth Bale, spisywała się bardzo solidnie, jednak o awans na mundial obawiali się do ostatniej fazy eliminacji, gdzie ostatecznie pokonali Ukrainę.

Półfinaliści Euro 2016 źle weszli w trwający mundial, dlatego walką do końca będą chcieli zmazać plamę z poprzednich spotkań. Trener Rob Page wystawił najmocniejszą jedenastkę, która bez wątpienia zrobi wszystko, by zostawić po sobie, jak najlepsze wrażenie.

Anglicy walczą o pierwsze miejsce

Co prawda, podopieczni Garetha Southgate'a z czterema punktami na koncie przewodzą w tabeli grupy B, to nie mogą być pewni awansu do dalszej fazy. Potencjalna wysoka porażka z Walijczykami i równie wysokie zwycięstwo Iranu nad USA mogą sprawić, że Anglicy sensacyjnie odpadną z mundialu.

Selekcjoner Synów Albionu nieco zmienił wyjściową jedenastkę tak, by dostosować się do stylu gry przeciwników. Czy uda im się dopiąć zadania? Przekonamy się w najbliższych minutach.