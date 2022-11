NA ŻYWO: Arabia Saudyjska i Meksyk marzą o awansie. Wszystko jest możliwe

17:00 Witamy i zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z meczu Arabia Saudyjska — Meksyk. Spotkanie rozpocznie się już o 20:00.

Arabia Saudyjska stanie przed historycznym zadaniem, którym będzie drugi awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Po raz pierwszy Saudyjczycy dokonali tego na mundialu w USA w 1994 roku. Wówczas ich przygoda z turniejem zakończyła się właśnie na 1/8 finału. Zadanie nie będzie proste, ponieważ ich przeciwnicy, reprezentacja Meksyku zrobi wszystko, żeby zmazać obraz złej gry z dwóch poprzednich spotkań z Polską i Argentyną. Wiele wskazuje na to, że przed nami meczycho przez duże „M”.

Arabia Saudyjska ma ochotę na awans

Arabowie byli pierwszą reprezentacją, która w trwających mistrzostwach sprawiła, że świat przemywał oczy ze zdumienia. Mało kto spodziewał się, że ekipa Herve Renarda będzie w stanie utrzeć nosa faworyzowanym Argentyńczykom, a jednak po pięknej grze zdobyli komplet punktów, wygrywając 2:1. Sprawiło to, że wszyscy przeciwnicy zaczęli obawiać się tego, co do zaoferowania ma ta ekipa.

Szczególne obawy miała reprezentacja Polski, jednak na szczęście Czesław Michniewicz znalazł sposób na ich zatrzymanie. Polacy zwyciężyli 2:0 po golach Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. Po ostatniej porażce Arabowie tym bardziej będą chcieli zrobić wszystko, żeby zdobyć trzy punkty i awansować dalej.

Meksyk może zagrozić Polsce

Sytuacja w tabeli grupy C wciąż jest niepewna. Wydarzyć się może w zasadzie wszystko, poza tym, że Polska zajmie ostatnie miejsce w grupie, a Meksyk pierwsze. Niemniej w przypadku zwycięstwa podopiecznych Taty Martino nad Arabią wynikiem 2:0 i potencjalnej porażki Polaków tym samym wynikiem z Argentyną o awansie przesądzi zasada fair play, czyli dalej przejdzie drużyna z mniejszą ilością zdobytych żółtych kartek.

Gdyby jednak wydarzyło się, że ta statystyka będzie identyczna, wówczas odbędzie się losowanie, które wyłoni ekipę awansującą do 1/8 finału.

Czytaj też:

Polski trener, który pokonał Argentynę na mundialu. Jaką ma radę dla Michniewicza?Czytaj też:

Mauro Cantoro zdradził słabe strony reprezentacji Polski. „Argentyna może to wykorzystać”