Meksyk pokonał Arabię, ale nie wyszli z grupy. Kapitalne widowisko!

Zarówno Arabia Saudyjska, jak i Meksyk podchodzą do bezpośredniego spotkania z jednym celem – pewne zwycięstwo i awans do fazy pucharowej mistrzostw świata w Meksyku. W drugiej kolejce grupy C reprezentacja prowadzona przez Herve Renarda przegrała z reprezentacją Polski 2:0, natomiast Meksykanie ulegli Argentynie takim samym wynikiem. Wyniki dzisiejszych spotkań byłe zależny od tego, kto z kim zagra w 1/8 finału.

Skład reprezentacji Arabii Saudyjskiej (1-3-4-3): Al Owais – Tambakti, Al Boleahi, A Amri – Abdulhamid, Al Hassan, Kanno, Al Ghannam – Al Buraikan, Al Shehri, Al Dawsari. Trener: Herve Renard.

Skład reprezentacji Meksyku (1-4-3-3): Ochoa – Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo – Alvarez, Pineda, Chavez – Lozano, Martin, Vega. Trener: Gerardo Martino.

Sędzią spotkania był Anglik, Michael Oliver.

Mundial 2022. Pierwsza połowa spotkania Arabia Saudyjska – Meksyk

Reprezentacja Meksyku jako pierwsza rzuciła się do ataku. Przez zdecydowaną większość czasu utrzymywali się przy piłce w pierwszych dziesięciu minutach, jednak Arabowie doskonale spisywali się w defensywie. Z obu stron oglądaliśmy twardą grę i kilka przewinień. Sędzia Michael Oliver musiał wyciągnąć pierwszy raz żółty kartonik już w 16. minucie.

Meksyk regularnie atakował skrzydłami, jednak zarówno Gallardo, jak i Lozano nie spisywali się najlepiej i ich dośrodkowania lądowały albo za bramką lub nawet na autach. Najgroźniejsza sytuacja pierwszej połowy miała miejsce w 27. minucie, kiedy to Pineda uderzył piłkę głową z kilku metrów.

Przez dalszą część pierwszej odsłony spotkania oglądaliśmy wymianę ciosów. Piłkarze atakowali dwoma stronami boiska i uderzali na bramki przeciwników. Niemniej, żadnej drużynie nie udało się pokonać bramkarza rywali. Po sześciu doliczonych minutach gry sędzia posłał zawodników do szatni.

Mundial 2022. Druga połowa spotkania Arabia Saudyjska – Meksyk

W drugiej połowie Meksyk błyskawicznie zaznaczył swoją przewagę. Już trzy minuty po wznowieniu gry, piłkę do siatki skierował Martin po rzucie rożnym. Arabia próbowała kilkukrotnie zagrozić bramce rywali, ale defensywa Amerykanów była bezbłędna. Na drugiego gola nie przyszło długo czekać. Chavez potężnym strzałem z rzutu wolnego uderzył w prawy górny róg bramki.

Arabowie nie mieli pomysłu na sforsowanie defensywy rywali. Zarówno stałe fragmenty gry, jak i kontry doskonale były zatrzymywane przez Meksykanów. Kilka strzałów Meksyku na bramkę było niecelnych, a Lozano skierował piłkę do siatki po spalonym. Dalsza część gry toczyła się pod dyktando Meksyku, który powoli konstruował grę od własnej połowy.

Doskonałym drugim strzałem z rzutu wolnego ponownie popisał się Chavez, ale tym razem golkiper Arabii Saudyjskiej był bezbłędny. Z minuty na minutę czuć było, że Arabowie słabną. W 78. minucie poszła kontra Meksykanów lewą stroną, a bramka przez moment była pusta, ale defensorzy Arabii powstrzymali napastników.

W 82. minucie Meksyk miał rzut wolny z okolicy 20. metra, ale strzał Chaveza zablokował mur. Pięć minut później Meksykanie ponownie umieścili piłkę w siatce, ale sędzia odgwizdał spalonego. Sędzia doliczył siedem minut do podstawowego czasu gry. Meksyk atakował, ale to Arabia zdołała zdobyć gola na 1:2. Strzelił go Al Dawsari. Po chwili Michael Oliver zakończył spotkanie.

