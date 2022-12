Sensacja w meczu Japonia – Hiszpania! Nie tego oczekiwali Niemcy...

Hiszpanie są najmocniejszą reprezentacją grupy E, co udowodnili w meczach z Niemcami (1:1) i Kostaryką (7:0). Wielką niespodziankę z kolei sprawili Japończycy, którzy po sensacyjnym ograniu naszych zachodnich sąsiadów 2:1, przegrali z Kostaryką 0:1. Potencjalne zwycięstwo Niemców nad poprzednimi rywalami Japończyków i porażka z Hiszpanią oznaczałaby wyrzucenie z mistrzostw. Jak przebiegał ten mecz?

Skład reprezentacji Japonii (1-3-4-3): Gonda – Itakura, Yoshida, Taniguchi – Ito, Tanaka, Morita, Nagatomo – Kubo, Maeda, Kamada. Trener: Hajime Moriyasu.

Skład reprezentacji Hiszpanii (1-4-1-2-3): Simon – Azpilicueta, Rodri, Torres, Balde – Busquets, Gavi, Pedri – Olmo, Morata, Williams. Trener: Luis Enrique.

Sędzią tego spotkania był pochodzący z RPA Victor Gomes.

Mundial 2022. Pierwsza połowa spotkania Japonia – Hiszpania

Japończycy próbowali zaskoczyć Hiszpanów kilkoma atakami na początku spotkania, a w 8. minucie byli bardzo blisko strzelenia bramki na 1:0 po fatalnym błędzie Busquetsa, jednak Ito uderzył w boczną siatkę. Na pierwszego gola nie przyszło długo czekać, jednak zdobyli go Hiszpanie, a dokładnie Alvaro Morata strzałem głową po asyście Azpilicuety.

La Roja poczuli krew i przez dłuższy czas nie dopuszczali rywali do piłki. Nawet wysoki pressing Japończyków nie był w stanie pogrozić faworyzowanym Hiszpanom, którzy doskonale z niego wychodzili. Azjaci nieco zaostrzyli grę, kilkukrotnie faulując przeciwników. W 32. minucie Sergio Busquets padł na murawę faulowany, a sześć minut potem Itakura obejrzał żółty kartonik za faul na Gavim.

Do końca pierwszej połowy to Hiszpanie prowadzili swoją grę, nie dopuszczając rywali pod własne pole karne. W 44. minucie sędzia sięgnął po koleny żółty kartonik. Tym razem zarobił go Taniguchi, a faulowany ponownie był Gavi. W ślady kolegi z drużyny poszedł Yoshida, który faulował Moratę. Sędzia doliczył minutę i po rzucie rożnym dla Hiszpanii posłał piłkarzy na przerwę.

Mundial 2022. Druga połowa spotkania Japonia – Hiszpania

Początek drugiej połowy był niczym odwrócenie przebiegu spotkania o 180 stopni. Japonia nie pozwoliła na rozkręcenie się Hiszpanom i to oni rzucili się do ataku, wyrównując wynik meczu w 48. minucie. Autorem gola był Doan, który dopiero co pojawił się na boisku. Japończyk przełożył sobie piłkę na lewą nogę i uderzył ze skraju pola karnego.

Jakby tego było mało, chwilę później Japończycy znów zdobyli bramkę, której początkowo sędzia nie uznał, ponieważ stwierdził, że zawodnik asystujący nie wygarnął piłki z autu bramkowego. Po analizie VAR okazało się, że piłka nie opuściła boiska pełnym obwodem, zatem gol Tanaki został zdobyty prawidłowo i Japonia wyszła na prowadzenie.

Kolejne minuty spotkania to była regularna defensywa Japończyków, choć to Japonia była bliska zdobycia gola na 3:1 po uderzeniu Asano. Luis Enrique zareagował na wydarzenia boiskowe i zmienił kilku zawodników. Gra toczyła się głównie na połowie Japończyków. W 82. minucie Busquets sfaulował przeciwnika blisko pola karnego Hiszpanów i mieliśmy rzut wolny, jednak nie zdołali tego wykorzystać piłkarze z Azji.

Sędzia doliczył siedem minut do podstawowego czasu gry. Hiszpania regularnie bombardowała bramkę Japonii, ale bramkarz Azjatów był nieustępliwy i odpierał ich ataki. Asensio i Olmo próbowali wszelkich sposobów na zdobycie gola, jednak defensorzy Japończyków byli lepsi. Arbiter zakończył mecz. Japonia — Hiszpania 2:1.

Czytaj też:

Roberto Martinez zwolniony! Błyskawiczna reakcja Belgów po kompromitacji na MŚCzytaj też:

Boniek ocenił szanse Polaków w meczu z Francją. Daleko mu do optymizmu